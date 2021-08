Coupe de Suisse - «Les gars de Wil nous ont dit qu’ils ont eu de la chance de passer»

Football – «Les gars de Wil nous ont dit qu’ils ont eu de la chance de passer» Stéphane Guex, assistant manager du Stade Nyonnais est frustré après la défaite des joueurs de Colovray en Coupe de Suisse. «Alex Frei n’était pas content de ses joueurs.» Christian Maillard

Stéphane Guex, assistant manager du Stade Nyonnais, a vécu une énorme déception ce samedi à Colovray. PATRICK MARTIN

Le Stade Nyonnais, club de Promotion League, peut nourrir de gros regrets. S’ils ne sont pas parvenus à passer le cap des seizièmes de finale de la Coupe de Suisse, les joueurs de Colovray ont manqué le coche lors de la première période. Face au FC Wil d’Alexander Frei, sixième de Challenge League, les hommes d’Anthony Braizat se sont créé six occasions franches par Gomes, Seke et Bunjaku avant de concéder l’ouverture du score sur la première occasion saint galloise. Rageant. Frustrant.

Philipp Muntwiler a marqué le seul but de la rencontre. Madeleine Schoder/Tamedia

C’est après un cafouillage que Philipp Muntwiler a inscrit la seule réussite de la rencontre à la 43e minute. Ce sera la seule opportunité d’un visiteur qui peut remercier son gardien et surtout le manque de réussite des Vaudois.

‹‹En face, ils n’ont pas vu la bille. Mais nous, on ne marque pas, c’est notre problème actuellement. Pourtant, nous avons de bons attaquants cette saison.›› Stéphane Guex, assistant manager du Stade Nyonnais

«Pour nous c’est une énorme déception car Wil a une occasion, un but et nous sept, soupire Stéphane Guex, assistant manager du club. On devait déjà gagner 2 à 0 à la pause. En face, ils n’ont pas vu la bille. Mais nous, on ne marque pas, c’est notre problème actuellement. Pourtant, nous avons de bons attaquants cette saison. Mais ça ne veut pas rentrer…»

Le Stade Nyonnais, battu la semaine passée à Chiasso (3-0), va pouvoir désormais se concentrer sur ce championnat de Promotion League avec une semaine anglaise qui va arriver très vite. «On va mercredi à Bienne et on recevra ensuite Bâle M21 samedi, poursuit Stéphane Guex. Maintenant avec ce qu’on a présenté aujourd’hui c’est encourageant. Même les gars de Wil nous ont avoué qu’ils s’étaient fait balader, qu’ils avaient eu de la chance de passer. Mais bon, c’est ça la Coupe…»

S’il était ravi que Wil se retrouve en seizièmes de finale, Alex Frei a d’ailleurs quitté Colovray fâché, en colère contre ses joueurs.

