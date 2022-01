Images historiques – Les géants de la musique dans l’œil de Dany Gignoux Étant chargée de l’immense fonds de la photographe genevoise, la Bibliothèque de Genève expose pour la première fois un choix de ses plus fameux clichés en noir et blanc. Fabrice Gottraux

«Nina Simone: Montreux Jazz Festival, 03.07.1976» DANY GIGNOUX/BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE

Miles Davis, Nina Simone, David Bowie, Tina Turner, les Rolling Stones… Tous les géants du jazz, tous les monstres du blues, du rock. Du début des années 70 jusqu’à l’aube du nouveau millénaire, la photographe genevoise Dany Gignoux n’a cessé de cadrer le gotha de la pop, écumant sans relâche les grands festivals lémaniques, comme les salles des grandes villes à travers toute la Suisse, et au-delà.

Danielle Gignoux, née en 1944, aura 78 ans le 27 mai prochain. Retirée du métier depuis les années 2000, souffrante, celle qui a constitué une mémoire unique des concerts en territoire helvétique a dû laisser à ses proches le soin de pérenniser ses archives.

«Johnny Hallyday: dans sa loge (Annecy), 01.03.1985» DANY GIGNOUX/BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE

L’immense fonds de Dany Gignoux, près de 40’000 négatifs, foule de tirages, de diapositives, aurait pu disparaître s’il n’avait finalement trouvé preneur. En 2019, après six ans de démarche, la Bibliothèque de Genève en faisait heureusement l’acquisition, achetant le tout, fort bien classé et rangé, nous dit-on. Enfin, en ce début de l’année 2022, l’institution genevoise présente une première exposition, «Pure Gignoux!», à découvrir jusqu’au 2 juillet.

Une toute petite expo, en regard de l’œuvre. Mais un premier pas, déjà, pour prendre sa mesure. Alors les stars, les légendes. Avec cette patte reconnaissable, des visages en gros plan, un noir et blanc fortement contrasté. Les tirages ont été refaits pour l’expo, certains agrandis pour y donner un rythme.

«Dizzy Gillespie: sur scène jouant avec sa trompette coudée (Montreux Jazz Festival), 1975» DANY GIGNOUX/BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE

Et Gainsbourg allumant sa cigarette, profil aquilin dans un contre-jour ténébreux, en vis-à-vis de Joan Baez sous les feux de la rampe, de l’emblématique Dizzy Gillespie et sa trompette tordue. Johnny Hallyday? Capturé à Annecy, dans sa loge. Le chanteur se tient debout, face à l’objectif, une main dans la poche de son pantalon, l’autre tenant une clope. On est en 1985. Dany Gignoux ramène un portrait tel qu’on n’en verra plus par la suite, l’accès aux artistes se limitant drastiquement, «contrôle de l’image» oblige.

Ainsi que nous le raconte Véronique Goncerut, conservatrice chargée du fonds, «Dany Gignoux arrivait à s’approcher si près qu’on peut apercevoir la sueur sur les fronts. Elle connaissait les gens, et s’acharnait.» Uniquement auprès des vedettes? Clairement, non. L’Usine, La Bâtie, les scènes locales, Dany Gignoux a tout visité, offrant un regard complet sur une époque révolue, des lieux disparus, tel que le New Morning à Genève. Mais aussi les bistrots genevois, autre sujet qui retenait la photographe, laquelle a également parcouru le monde en reportage, des boucheries valaisannes aux interventions du CICR en Éthiopie.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.