Pourquoi vous lancez-vous dans la course?

Au Conseil des États, on élit d’abord les représentants d’un canton. Et j’ai envie de défendre les intérêts de Genève. Sa voix ne porte pas assez. En tant que poumon économique et lieu d’accueil des institutions internationales et des ONG, Genève devrait peser davantage dans la politique fédérale.