Sortie du régime d’exception – Les Genevois privés de réveillon de Noël au restaurant Constatant que le canton ne remplirait rapidement plus les conditions pour avoir droit à une dérogation, le Conseil d’État ferme les restaurants dès le 23 décembre à 23 heures. Eric Budry

De gauche à droite: Mauro Poggia, conseiller d’État responsable de la Santé, Anne Emery-Torracinta, présidente du Conseil d’État, et Nathalie Fontanet, conseillère d’État responsable du Développement économique. Laurent Guiraud

Le mercredi 23 décembre sera le dernier jour d’ouverture des restaurants avant, peut-être, un mois. Ce n’est pas une surprise, mais le choc sera à nouveau rude pour la profession. Lundi, le Conseil d’État a en effet décidé de fermer les restaurants, les cafés, les bars, et les établissements de loisirs. Genève passe ainsi au régime fédéral normal tel que l’a décrété le Conseil fédéral le 18 décembre. Cela implique également la fermeture des commerces au plus tard à 19 heures et l’interdiction des ouvertures dominicales.

Constatant que l’évolution de la pandémie ne laissait aucun espoir quant à une amélioration ces jours prochains de la situation sanitaire, l’Exécutif cantonal a préféré anticiper et abandonner le régime dérogatoire. «Aujourd’hui, nous en sommes au deuxième jour où le taux de reproduction à Genève est au-dessus de 1, très exactement 1,01 et 1,02, explique Mauro Poggia, le responsable de la Santé. À partir de trois jours consécutifs, le canton n’a plus droit aux exceptions. Au vu de la tendance, cela allait arriver et nous avons choisi de ne pas attendre. Cela a aussi l’avantage de laisser une marge de 48 heures aux restaurateurs pour se retourner.»