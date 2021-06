Votation du 13 juin – Les habitants de la Ville refusent la Cité de la musique Après quelques heures de suspense, le non l’emporte à 50,84%, selon les résultats définitifs. Théo Allegrezza DÉVELOPPEMENT SUIT

Bruno Mégevand, président de la Fondation pour la Cité de la musique, sur le plateau de Léman Bleu avec Joëlle Bertossa, la présidente PS Ville de Genève, dimanche 13 juin. Laurent Guiraud

L’histoire se répète. Cinq ans après le vote sur le Musée d’art et d’histoire (MAH), les habitants de la ville de Genève ont refusé un projet culturel d’envergure. Dimanche, ils ont rejeté les plans d’aménagement qui devaient permettre d’ériger une Cité de la musique dans le quartier des Nations. Le résultat se révélant extrêmement serré, il a fallu attendre le dépouillement des votes à l’urne pour avoir une confirmation. Elle est tombé peu avant 15 h 00 : c’est «non» à 50,84%.

La Cité de la musique avait pour but de rassembler sous le même toit l’Orchestre de la Suisse romande (OSR) et les 500 étudiants de la Haute École de musique (HEM). «On échoue de peu, mais on échoue, donc on prend acte», a réagi Bruno Mégevand, le président de la Fondation pour la Cité de la musique, porteur du projet depuis huit ans.