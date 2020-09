François Membrez: «Le soutien à l’économie locale passe par le maintien des stationnements existants»

Laurent Guiraud

François Membrez, président du TCS Genève, est à l’origine du référendum contre la réforme du stationnement. Il réagit au vote des Genevois: «Nous savions que ce serait difficile, puisque la plupart des partis soutenaient cette réforme et que nous avions de notre côté des formations ne représentant qu’un petit 20% de l’électorat. Or ce score de 42% de non nous fait penser qu’une grande partie de la population a manifesté une inquiétude dont il faudra tenir compte dans l’application de la loi, surtout au vu du contexte économique, alors que Genève s’apprête à affronter la plus grave crise depuis la Seconde Guerre Mondiale. Les revenus vont baisser et l'inquiétude est très vive chez les commerçants et restaurateurs du centre-ville, lesquels n’ont pas toujours le droit de vote. Cette forte minorité qui s’est exprimée doit être comprise comme un appel à l’égard des autorités à utiliser avec parcimonie la possibilité de supprimer des places de parc au centre-ville, de façon à éviter le tourisme d’achat en direction de la France voisine. Le soutien à l’économie locale passe par le maintien des stationnements existants. Il faut aussi soutenir les habitants détenteurs de macarons pour zone bleue alors que l’octroi de macarons à la journée augmente. Enfin, ce score est aussi un appel à davantage de concertation. Quand des places sont supprimées dans une rue, les habitants et commerçant directement concernés ne voient pas toujours la mise à l’enquête publique et ne sont pas consultés au préalable. Or il faudrait s’assurer qu’il n’y ait pas de conséquence grave pour eux.»