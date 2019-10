«Les gens doivent être rassurés sur la fin de vie»

Le procès du médecin Christian Mathez a soulevé des questions sociétales autour de la fin de vie. Jusque dans nos colonnes, public et soignants ont exprimé combien l’assistance au décès préoccupe. Avec cette interrogation: ses contours sont-ils suffisamment clairs en Suisse?

Mourir à la maison

«Il faut rassurer la population, lance le président de la Société vaudoise de médecine, Philippe Eggimann. On peut assumer la fin de vie à domicile dans le respect du cadre légal existant.» Bien que la profession se soit largement mobilisée pour soutenir son confrère, notamment pour dire que l’assistance au décès se pratique couramment à domicile, ses représentants maintiennent que l’euthanasie active doit être évitée (lire encadré).

Pour autant, la majorité du corps médical aspire à pouvoir accompagner ses patients jusqu’au dernier souffle, y compris à la maison, comme le souhaitent sept Suisses sur dix. «Sans figurer explicitement dans le Code pénal, certaines formes d’euthanasie sont tolérées. Les directives de l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) s’appliquent et les tribunaux en tiennent compte, rappelle Philippe Eggimann. Si on légifère, on va se retrouver avec quelque chose de plus carré dans lequel les ayatollahs de la fin de vie vont s’en donner à cœur joie. Le cadre existant est tout en nuances et peut s’appliquer aux cas particuliers.»

Selon le médecin toutefois, il reste beaucoup à faire en terres vaudoises pour l’accompagnement de la fin de vie à la maison. «Nous devons insister au moment de la formation, renforcer le rôle des équipes mobiles en soins palliatifs et de soins à domicile. C’est en route.»

Légiférer sur l’euthanasie

Le jugement du Tribunal de l’Est vaudois le mentionne: les tentatives des Chambres fédérales de modifier le Code pénal ces dernières décennies ont systématiquement été repoussées par le Conseil fédéral. Selon les sept Sages aussi, «il est possible de parer aux éventuelles dérives avec les instruments légaux actuels».

«Bon voyage à ceux qui voudraient modifier le Code pénal, avec les différences de sensibilité, notamment religieuses, d’un canton à l’autre, sourit le député et médecin Philippe Vuillemin. En revanche, je trouve qu’au niveau vaudois, on est suffisamment armé depuis la votation de 2012 sur le contre-projet du Conseil d’État à l’initiative d’Exit «Assistance au suicide en EMS.»

Durant le procès, la défense a plusieurs fois mentionné les pays où l’euthanasie active est légale. Ainsi de la Belgique, où les médecins de famille ont dans leur mallette un kit d’assistance au décès, comprenant notamment des ampoules de dérivés de curare, similaires à celles employées par Christian Mathez. Mais les statistiques de ces pays alarment sur le plan international: les cas ne cessent d’augmenter, laissant craindre une sorte d’effet d’entraînement, dès lors que la limite est repoussée.

Les directives anticipées

La patiente du docteur Mathez avait pris l’initiative de remplir des directives anticipées en 2012. À travers cette volonté couchée sur le papier, des patients en pleine possession de leur discernement précisent ce qu’ils souhaiteraient pour leur prise en charge, dans le cas où ils ne pourraient plus l’exprimer.

Contraignants pour les soignants, ces écrits ne règlent pas tout: «Souvent les personnes disent ne pas vouloir d’acharnement thérapeutique. Mais qu’est-ce que cela veut dire concrètement?» interroge l’adjoint au médecin cantonal Éric Masserey, auteur d’un ouvrage sur la question. «Ces directives peuvent difficilement être suffisamment spécifiques face aux futures situations de fin de vie. Ce que je préconise, c’est qu’elles soient intégrées au projet de soin et réévaluées régulièrement en fonction de l’évolution du patient. Elles seront ainsi plus précises sur ce que l’on souhaite ou pas pour sa fin de vie.»

«Les directives anticipées se doublent de la désignation d’un représentant thérapeutique, un membre de la famille ou un autre proche, complète Philippe Eggimann. Face à une situation imprévue, c’est cette personne qui va dialoguer avec les soignants et exprimer ce que le patient aurait souhaité. Raison pour laquelle il est préférable que ce ne soit pas le médecin lui-même qui soit investi de cette mission! Et même si on ne rédige pas de directives, on peut simplement désigner une personne de référence, la signaler par écrit à ses proches et à son médecin traitant. Cela peut suffire.»