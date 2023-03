Fin du feuilleton? – Les gens du voyage ont été installés à Vidy Les caravanes qui stationnaient provisoirement à Romanel-sur-Lausanne sont arrivées, encadrées par la police, sur un parking du parc Louis-Bourget. Fabien Lapierre DÉVELOPPEMENT SUIT

Les caravanes ont été parquées tout près de la plage de Vidy. PATRICK MARTIN

Cette halte sera-t-elle la dernière? C’est encadré par des agents de la police municipale de Lausanne que le convoi de gens du voyage français a établi son campement sur un parking du parc Louis-Bourget, tout près de la plage de Vidy, comme a pu le constater un photographe de «24 heures». La quarantaine de caravanes était installée provisoirement à Romanel-sur-Lausanne, sur le parking du stand de tir et du restaurant de Vernand, en attendant que les autorités trouvent une solution, faute de place dédiée libre.

Cela devrait soulager les communes de l’Ouest lausannois. Bussigny, Renens et Crissier avaient dressé à la va-vite plusieurs barrages filtrants sur certaines routes avec des bennes de chantier pour empêcher toute installation non désirée. L’an passé, l’installation sans autorisation d’un campement d’environ 200 personnes sur l’ancien parking Veillon, à Bussigny, avait échauffé les esprits et causé de nombreuses nuisances.

