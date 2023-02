Daniel Vasella a fait la une des journaux après avoir prétendu habiter à Monaco pour éviter des impôts à Zoug. Pourquoi un homme riche a-t-il besoin de cela?

Je ne connais pas Monsieur Vasella et je ne peux pas faire de diagnostic à distance. Bien sûr, dans de tels cas, les gens se demandent pourquoi il a agi ainsi – mais ont-ils eux-mêmes déclaré leur femme de ménage? Probablement pas. La plupart le font sans factures, ce qui, en fin de compte, est exactement la même chose. Bref, les gens trichent sur les impôts parce qu’ils le peuvent. Parce qu’il y a une opportunité. Et cette opportunité est plus susceptible d’exister chez certaines personnes.