Lutte contre le réchauffement climatique – Les gestes pour le climat, ils les font tous les jours Alors que s’ouvre la COP26, quatre écolos pas bobos nous montrent leurs contributions quotidiennes, commentées par deux expertes. Sans donner de leçons, sauf à rappeler la responsabilité des États et des entreprises. Paul Ronga

Mathias, 39 ans: «Je me chauffe au bois que je coupe moi-même, mais j’utilise parfois une tronçonneuse. Est-ce juste?» Sedrik Nemeth

Il est «flic» et «de droite avec une fibre sociale», selon ses mots, et a souhaité que son nom complet n’apparaisse pas dans l’article «pour éviter les courriers de lecteurs». Mathias, 39 ans, vit dans un chalet qu’il a construit en grande partie lui-même, aidé par ses amis et son village, à partir de matériaux de récupération. On le rencontre chez lui, dans le village valaisan de basse montagne où il a grandi.

Les fondations sont en béton. «Si j’avais su à quel point la cimenterie est une industrie polluante, j’aurais tout fait en bois, commente-t-il. Mais on en parlait moins à l’époque.» La construction a duré quatorze ans.