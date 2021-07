[23/42] À Vaud l’eau - Les «ghostbusters» de l’ECA chassent les dangers naturels hors des bâtiments

Des conseils et de l’argent pour les propriétaires Afficher plus

«Le but de ce fond d’encouragement est d’anticiper, d’agir avant les sinistres et d’éviter les récidives qui touchent un sinistré sur quatre dans les vingt ans qui suivent», explique Marc Choffet, responsable Prévention éléments naturels à l’ECA. Sous le slogan «Savoir plus pour risquer moins», l’établissement conseille les propriétaires pour qu’ils rendent leurs bâtiments plus imperméables aux dangers naturels et finance jusqu’à la moitié des études et des travaux nécessaires. Exemple: un bassin de rétention d’eau pourrait être réalisé pour une commune de La Côte dans un quartier où du ruissellement a déjà causé pour 200’000 francs de dégâts. Coût de la mesure, prise en charge à moitié par l’ECA: environ 55’000 francs. Il s’agit, pour les propriétaires volontaires, de prévoir des travaux sur les façades, l’installation de portes et de fenêtres étanches, la mise hors d’eau des bouches d’aération ou encore la pose d’une protection contre la grêle.

La participation financière de l’ECA, qui doit être approuvée avant les travaux, n’est toutefois pas un droit. Elle fait l’objet d’une évaluation. «Nous étudions l’historique des sinistres du bâtiment et nous nous prononçons sur la base du rapport coût-efficacité. Notre investissement doit être inférieur aux économies qu’il permettra de réaliser», expliquent les experts Jérôme Dubois et David Tuleu, chargés de prévention. En outre, l’ECA prend en considération uniquement les projets de plus de 2000 francs et limité à 5% de la valeur assurée du bâtiment.

Cinq millions peuvent être prélevés, en fonction des besoins, sur les bénéfices de l’ECA en faveur de ces mesures de protection à l’objet. Serge Depallens, directeur général: «Au cœur d’enjeux importants, notre établissement doit apporter des solutions pour maintenir des primes avantageuses sur le long terme.»