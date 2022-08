En se frayant un chemin dans la cantine pleine à ras bord au moment où «l’hymne de la fédé» est scandé plus que chanté, le touriste de passage pourrait croire qu’il a mis le pied dans une secte. Car c’est pile à cet instant que les poils se dressent, que ces jeunes qui se gênaient de chanter à l’école affirment à pleins poumons leur appartenance au mouvement des jeunesses fédérées.

On peut certes mettre en avant la réussite du Paléo ou les paillettes de Montreux sur les dépliants des offices du tourisme, mais quel autre rendez-vous que les quatre girons de la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes (FVJC) rassemble à une telle fréquence une population qui reflète aussi bien celle du canton?

«À cet âge où la seule préoccupation est souvent celle de son pouce qui glisse sur l’écran, un giron offre une rare occasion de se mettre «en mode avion».»

Au tir à la corde, des rustres de l’arrière-pays? Non, un étudiant, un paysan et un employé de banque a priori aux antipodes mais qui unissent leurs forces en salopettes pour défendre un idéal qui peut faire soupirer en ville: les couleurs de son village. Qui a ici valeur de patrie, incarnée par le drapeau de la commune qui s’affiche sur les t-shirts et la roulotte du camping.

Rigueur et entraide

Le giron de L’Isle et Cuarnens a attiré entre 25’000 et 30’000 visiteurs sur cinq jours, ainsi que 1500 bénévoles. SEBASTIEN BOVY

Car les Jeunesses, ce n’est pas seulement des ados qui boivent des verres à la tonnelle, loin de là. Pour avoir suivi les quatre rassemblements de l’été et mouillé la chemise parmi les bénévoles, c’est d’abord un modèle d’organisation, de rigueur, de solidarité et d’entraide, le tout sur un air de bastringue – et de sport! – évidemment.

À cet âge où la seule préoccupation est souvent celle de son pouce qui glisse sur l’écran, un giron offre une rare occasion de «se mettre en mode avion» et de convoquer en un même lieu les jeunes du Pays-d’Enhaut avec ceux de Lonay ou Chavornay, gage de cohésion cantonale pour demain.

Un exemple spontané et non imposé du «vivre ensemble», presque sublimé dans ces champs de l’amitié et du bonheur où se cultivent de si belles valeurs.

