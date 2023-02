Confiserie à Lausanne – Les Giscard de Wuthrich en de nouvelles mains Les Mayor ont repris la confiserie historique de Juste-Olivier pour la perpétuer. David Moginier

Luc Mayor et sa femme Valérie Mayor ont repris la mythique confiserie Wuthrich de l’avenue Juste-Olivier. 24Heures/Marie-Lou Dumauthioz

La maison est née en 1888 et mérite amplement son label Café historique. Le dernier tea-room Belle Époque de la ville se pare de ferronneries et de vitraux pour accueillir les gourmands dans sa véranda demi-circulaire. Depuis 1995, c’est Egon Kopp qui avait repris l’adresse iconique. Mais, à 78 ans, il avait décidé de passer la main et ce sont Valérie et Luc Mayor, amoureux des lieux et Lausannois de souche, qui ont repris l’affaire.