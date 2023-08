Campement illégal – Les Gitans veulent rester trois semaines à Penthalaz Les gens du voyage ont quitté Yverdon un jour plus tôt que prévu. Au grand dam de Penthalaz et du FC Venoge, dont ils occupent illégalement les installations. Frédéric Ravussin

Les Gitans arrivés à Yverdon le 27 juillet ont installé leurs caravanes à Penthalaz. JEAN-PAUL GUINNARD

Alors que la Municipalité et le Rugby Club d’Yverdon respirent, l’Exécutif de Penthalaz et le FC Venoge transpirent. Dimanche, en fin d’après-midi, les gens du voyage français ont levé le camp qu’ils avaient installé illégalement sur le terrain des Vuagères le 27 juillet. Pour s’arrêter en début de soirée une vingtaine de kilomètres plus loin, sur le parking du terrain de foot de Penthalaz.

Sur place, Pierre* souligne que le groupe a «respecté sa promesse et même quitté Yverdon vingt heures plus tôt que ce qui avait été convenu» avec la Ville. «Nous avons payé pour l’eau et l’évacuation des déchets et nous avons laissé le site en bon état», souligne-t-il. «Les dernières caravanes ont quitté les lieux dimanche vers 20 h. Ils ont laissé un terrain tout à fait impeccable», confirme Christian Weiler, municipal chargé de la Sécurité.

«Prise en otage»

Si les rugbymen yverdonnois retrouvent donc leurs installations d’entraînement, c’est la soupe à la grimace chez les footballeurs du FC Venoge. «Notre terrain est rendu inaccessible vingt-quatre heures avant le coup d’envoi de la saison pour l’une de nos 23 équipes», se désole Sébastien Anger, le président, qui se demande bien ce qu’il sera possible de faire. Et de reprendre: «On vit ça comme une prise en otage. Notre deuxième garniture doit jouer, dimanche 20, son premier match de championnat et, dès le lendemain, l’ensemble des formations – qui comptent 230 juniors et 150 actifs et seniors – auront repris l’entraînement…»

Installée sur le goudron de l’aire de stationnement qui borde la pelouse, la vingtaine de caravanes n’empiète pourtant pas sur le terrain. «Mais ils occupent toute la place, il n’y a donc plus aucune possibilité de se parquer. Et que se passerait-il si un ballon venait à taper dans une caravane? On ne peut pas prendre ce risque…» reprend le président.

1 / 2 Les gens du voyage ont laissé le site yverdonnois des Vuagères dans un état «tout à fait impeccable», selon le municipal chargé de la Sécurité, Christian Weiler. JEAN-PAUL GUINNARD

Le club, issu de la fusion des FC Daillens, Penthaz et Penthalaz, compte bien deux autres terrains. Mais le premier fait l’objet de travaux de rénovation et le second est présentement occupé par le Venoge Festival. «On cherche des solutions, on envisage de jouer à l’extérieur nos matches prévus à la maison le temps que la situation se résolve. Mais, aujourd’hui, nous sommes un club sans domicile», déplore Sébastien Anger.

L’ensemble du comité, qui a publié sur le site du club un communiqué officiel évoquant une «situation intolérable», est sous le choc. D’autant plus que le FC Venoge se croyait à l’abri grâce au portique limitant la hauteur des véhicules qui peuvent accéder au stade communal. Il avait été mis en place il y a vingt ans, à la suite du passage, au même endroit, d’un groupe de Gitans.

Portique contourné

Un habitant du quartier voisin s’en souvient: «À part le va-et-vient des voitures qui roulaient à une vitesse excessive, on n’avait pas subi de désagrément et aucun dégât n’avait été déploré, c’est vrai. Mais malgré tout, et bien qu’aujourd’hui, j’ai le sentiment qu’ils roulent plus calmement, je ne suis pas du tout tranquille à l’idée qu’ils soient là pour deux ou trois semaines.»

L’écueil physique en question, la colonne de 26 caravanes l’a bien contourné. C’est via le chemin de champ voisin qu’elle a pu s’installer sur ce site «intéressant car il possède des sanitaires», affirme Pierre. «Nous sommes passés par là pour ne pas faire de dégâts», précise-t-il.

Un but: négocier

La suite? Pour les gens du voyage, qui se qualifient comme un groupe évangélique, elle est claire et se résume en un seul mot: négociations. «Nous avons vu le syndic hier (ndlr: dimanche)», assure-t-il. «Je suis en effet allé sur place pour constater l’infraction», confirme en quelque sorte Didier Chapuis.

Durant le bref échange, les Gitans ont dit qu’ils souhaitaient rester trois semaines. «Comme à Yverdon, nous sommes prêts à payer pour la place, pour l’eau, pour les déchets. Et, comme c’est le cas à Yverdon, nous souhaitons laisser aux gens d’ici une bonne impression quand nous partirons.»

«Il nous est arrivé de téléphoner pour nous annoncer. Mais c’est pire: à chaque fois, on essuie des refus.» Paul*, membre du groupe de gens du voyage installé à Penthalaz

Mais pourquoi, dès lors, ne pas engager ces discussions en amont, sans passer par l’épreuve de force et une installation illicite? Paul*, venu voir ce qui se passait aux abords du camp, prend alors la parole. «Il nous est arrivé de téléphoner pour nous annoncer. Mais c’est pire: à chaque fois, on essuie des refus…»

Lundi, en fin de journée, le syndic est revenu sur les lieux. Il venait annoncer la décision prise un peu plus tôt par la Municipalité, réunie en séance extraordinaire. «Nous allons entreprendre les démarches officielles d’évacuation du site. Nous ne rentrons pas en négociation», explique Didier Chapuis, tout en précisant que Penthalaz est sensible à cette question, elle qui fait partie des rares communes à offrir un site – certes limité en termes de places – aux gens du voyage.

Tout porte donc à croire qu’un nouveau bras de fer est lancé.

