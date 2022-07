Monsieur Huss, le week-end passé, plusieurs personnes sont décédées et 17 sont portées disparues après un éboulement de glacier dans les Dolomites. Est-ce une conséquence du changement climatique?

Indirectement, oui. Mais on ne peut pas faire de généralisation en disant qu’avec le changement climatique et le recul des glaciers, les Alpes sont désormais plus dangereuses partout et de manière générale. Il y a déjà eu par le passé des catastrophes dues à des chutes de glace ou à des éruptions de lacs glaciaires. Mais le changement climatique crée de nouvelles situations, souvent difficiles à identifier, à des endroits où l’on ne pensait pas, jusqu’à présent, qu’il y avait un danger accru.