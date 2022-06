Enquête citoyenne – Les Glandois se sentent bien chez eux Les résultats d’un sondage sur la qualité de vie et la sécurité à Gland montrent que les habitants sont globalement très satisfaits. Yves Merz

La mise en place d’un marché à la place de la Gare à Gland contribue à la convivialité des échanges entre les habitants. LDD

Gland est une ville qui grandit et se transforme. Ses habitants sont-ils heureux d’y vivre? Se sentent-ils en sécurité? La Municipalité a voulu répondre à ces questions par une enquête menée en 2021 auprès de 3500 personnes. Première satisfaction, près de 50% d’entre elles ont répondu au questionnaire. Surtout, les résultats montrent que 83% des gens se sentent bien à Gland. Et une bonne majorité de 70% d’entre eux s’y sentent en sécurité, voire plus si l’on considère qu’il y a eu 21% de «je n’ai pas d’avis» sur cette question.

Une analyse plus détaillée des réponses indique que Gland est reconnue comme une ville conviviale et accueillante. Le marché du centre-ville et les animations développées dans les quartiers y contribuent. Une majorité des habitants n’a même jamais envisagé de quitter la localité. La propreté des rues et l’élimination des déchets, de même que les espaces verts suscitent les meilleurs taux de satisfaction. Un accent doit encore être mis sur la diversité des commerces.

Point noir à la gare

Mais il y a aussi quelques points à améliorer. Parmi les principales nuisances signalées, le sondage place la densité du trafic routier à la première place. Un tiers des gens qui se déplacent à vélo ou à pied souhaitent de meilleures conditions. Suivent le vandalisme, les graffitis, les déprédations et les nuisances sonores. La gare demeure une «zone génératrice d’un récit d’insécurité».

La Municipalité, sur la base de statistiques transmises par la police cantonale, affirme qu’il y a très peu d’infractions et d’accidents sur son territoire. Ce sondage sert donc à mesurer le sentiment d’insécurité d’une partie de la population. La syndique Christine Girod a annoncé qu’elle voulait rompre avec les narratifs dépréciatifs par une campagne de communication. La gare sera la zone pilote de ce programme.

