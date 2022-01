Éditorial - Les globe-trotters en visite à l’écurie

«Moins vite, moins haut mais plus fort ensemble.» À deux mots près, les représentants du monde agricole établis entre Nyon et Yverdon sont sur la même ligne que la devise olympique. En la récitant avec l’accent et avec l’ambition de donner du temps au temps plutôt que de battre des records de vitesse.

Lire aussi: Abo Manger local Les produits du terroir, nouvelle conquête de l’Ouest… vaudois! C’est tout l’enjeu du tourisme lent, la «lubie» de l’Office du tourisme de Morges qui aspire à en devenir la capitale helvétique. Et si le pari était le bon? À pas feutrés, la région élargie se profile en effet comme sur ces images qu’on aime tant partager sur les réseaux sociaux. Un petit train qui slalome entre les vaches, un verre de chasselas qui se déguste au bord du lac ou une tomme déballée sur le vieux banc en bois d’un chalet d’alpage.

Souvent victime de l’étroitesse de son périmètre, la Suisse peut dans ce cas précis jouer sur un concentré d’expériences au mètre carré, lequel s’appuie ici sur ceux qui restent trop souvent dans l’ombre de leurs paysages: les agriculteurs. Ce sont en effet eux qui tiendront le premier rôle dans le concept du «Meilleur de l’Ouest vaudois» non pas comme des figurants style Ballenberg, mais comme les acteurs d’un tourisme vivant que les influenceurs lassés des palaces de la jet-set commencent à mettre en avant sur leurs publications.

«L’Ouest vaudois est taillé pour devenir «Le guide du Broutard!»

Ainsi, par un heureux hasard que l’on doit surtout à… la lenteur de l’administration helvétique, tous les projets fédéraux censés mettre du beurre dans les épinards des métiers de la terre via l’agrotourisme se débloquent en même temps et presque tous se trouvent dans l’Ouest vaudois.

Une sorte de guide du broutard (ndlr: un jeune bovin mis au pâturage) taillé sur mesure pour une clientèle qui n’en peut plus du bruit, du stress et des voyages lointains – souvent les trois à la fois – et dont la quête de sens et d’authenticité colle parfaitement avec le concept. Qui propose d’acheter un bout de gruyère des mains de son producteur, de s’émerveiller devant la fabrique de toupins ou la Maison de la Noix comme d’autres se ruent à Disneyland.

À l’instar des vignerons de La Côte qui croulent sous les lauriers au prix d’une grosse remise en question, les 280 agriculteurs et producteurs concernés ne pourront cependant pas se contenter de tendre la main pour empocher ces millions tombés du ciel. Il s’agira de soigner la promotion, l’accueil, le service et le sourire, mais le jeu en vaut la chandelle. Car il peut clairement contribuer – pourquoi pas? – à leur assurer des lendemains qui chantent aussi fort que leur coq!

