Série d’été à Vaud l’eau – Les grandes eaux de l’art contemporain Plus présente que jamais, l’eau a désormais plus de choses à transmettre que sa seule beauté. Elle parle de migration comme de questions environnementales. Florence Millioud-Henriques

Marcher sur l’eau, l’expérience offerte au public par Christo en 2016, le long des 3 kilomètres de quais posés sur le lac d’Iseo en Italie. AFP

L’eau a vraiment changé de plan! Comme de rapport de force avec l’art… Fini l’absurde poussé à son paroxysme poétique par Dali et son gosse de 6 ans qui soulève «la peau de l’eau pour surprendre le chien endormi dans son ombre». Historique, désormais, le verre d’eau planté en équilibre sur un parapluie par Magritte, en maître ès énigmes! Si très longtemps, les artistes ont cherché la prouesse picturale en tentant de dominer ses transparences et ses reflets, s’ils se sont bercés de sa danse avec la lumière ou effrayés de ses grondements lacustres et marins, s’ils se sont encore évanouis dans son miroir, aujourd’hui, les contemporains débattent de sa puissance évocatrice, sociétale, énergétique, poétique et mémorielle. Ils avertissent aussi des dysfonctionnements dont elle est le centre.

«La tendance s’affirme depuis les années 2000, c’est juste», constate Marie Terrieux, directrice de la Fondation François Schneider, musée en Alsace qui plonge dans le bain de la création contemporaine à travers la seule thématique de l’eau, «ce sujet universel qui permet d’aborder l’art contemporain avec moins d’appréhension. Il y a une vraie conscience environnementale et écologique chez les artistes qui traitent de ce thème, certains de manière sincère et d’autres, il faut le dire, poursuit-elle, qui s’en emparent de manière illégitime.»

Le temps de l’eau

Matière qui retient la mémoire, médium pour un réveil critique ou surface à exploiter (on pense à Christo sur le lac d’Iseo) l’eau donne des envies de grandeurs aux artistes, à la dimension des défis et des débats du XXIe siècle. Récemment, au Musée cantonal des beaux-arts à Lausanne, on pouvait se laisser gagner par l’emprise de l’artiste vaudoise Anne Rochat, lancée dans un mouvement de nage perpétuelle dans un fleuve qui traverse une ville industrielle chinoise. Autre signe que le temps de l’eau dans l’art contemporain fait fureur, l’affiche d’Art Môtiers 2021, signée Roman Signer, montre une explosion d’eau au-dessus d’un plan asséché.

Distribuée en pleine nature, l’exposition de sculptures entretient aussi d’autres rapports à l’eau. Roman Signer/Art Môtiers 2021

On peut aussi se souvenir des impressions spectaculaires créées en 2015 par le Français Céleste Boursier-Mougenot avec «Acquaalta», installation gigantesque qui avait inondé le Palais de Tokyo à Paris d’une eau noire opaque pour une expérience flirtant entre le spleen et l’apocalypse. Il y a également le drame de cette maison échouée dans la Loire, construction hyperréaliste de Jean-Luc Courcoult ou encore la lubie sous-marine du Britannique, Damien Hirst contant à Venise en 2017, l’histoire (vraie ou fausse?) d’un trésor englouti. Comme quoi l’eau infiltre l’art contemporain avec du sens!

«Nuages arc avec cadre», de Caroline Bachmann, qui va toujours au-delà du miroir. Caroline Bachmann

«Son importance dans le lien social m’a toujours interpellée», développe l’artiste de Cully Caroline Bachmann. Elle qui ne cesse de peindre des Léman. «Avant, la fontaine servait de lieu de regroupement, aujourd’hui, l’eau circule invisible jusqu’à notre robinet et question communautarisme, c’est presque pire que la télé! Mais cela met en exergue combien l’eau reste significative dans notre organisation, une réflexion sous-jacente de ma peinture. Je ne peins jamais au bord du lac, d’ailleurs, je ne le vois pas depuis mon atelier et je vais puiser à une source plus profonde que celle de la connaissance visuelle.»

Alors… avec ses multiples vertus, l’eau se déverserait-elle en phénomène de mode sur la scène de l’art contemporain? Marie Terrieux nuance: «Si je reçois beaucoup de dossiers qui tentent de se glisser dans cette mode, l’eau ne sert pas que la question environnementale et notre collection le prouve. Je pense à Cristina Escobar qui parle des flux migratoires, à Yves Chaudouet dont les pièces en verre soufflé renvoient aux profondeurs marines méconnues ou encore à la poésie de Capucine Vandebrouck qui s’évapore de sa flaque d’eau miroitante.»

«Les poissons des grandes profondeurs ont pied», une pièce d’Yves Chaudouët de la collection de la Fondation François Schneider. Steeve Constanty

