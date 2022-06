Spectacles et loisirs – Les Grandes Médiévales d’Andilly ont su rallumer le feu Après deux ans d’interruption en raison de la crise sanitaire, la célèbre fête moyenâgeuse, l’une des plus importantes du genre en Europe, a bouclé l’édition 2022 sur un record de participation. Fabrice Breithaupt

Spectacle de cracheurs de feu et joutes chevaleresques ont attiré ces deux derniers week-ends plus de 66’000 visiteurs venus de France voisine et de Suisse romande. BASTIEN GALLAY

C’est ce qu’on appelle un retour réussi. Après deux ans d’absence pour cause de Covid-19, les Grandes Médiévales d’Andilly ont bouclé l’édition 2022 sur un record de participation. Selon les organisateurs, ce sont quelque 66’300 spectateurs qui se sont pressés dans le Grand Parc d’Andilly, situé dans la commune haut-savoyarde du même nom, entre les 4, 5, 6, 11 et 12 juin.

Attente du public forte et météo favorable

Ce succès, Vincent Humbert, président de l’association Le Petit Pays, qui organise les Grandes Médiévales d’Andilly (notamment), l’explique par la conjonction de plusieurs facteurs favorables: «La demande et l’attente étaient d’autant plus fortes que la fête a été annulée les deux dernières années à cause de la pandémie. La météo a été agréable, avec cinq belles journées, à la différence de ce qui s’était passé en 2019. Et, au niveau tarification, nous n’avons pas augmenté les prix des billets, malgré l’inflation actuelle.»

Pour celui qui est aussi maire de la commune d’Andilly, ce résultat historique est «la reconnaissance de la qualité des spectacles et animations proposées dans le cadre de cette fête», véritable Puy du Fou haut-savoyard.

Importantes retombées économiques régionales

Au niveau financier, les calculs sont en cours pour connaître avec précision le chiffre d’affaires réalisé cette année, indique Vincent Humbert, qui nous confiait à la fin du mois de mai viser les 2,3 millions d’euros, contre 2 millions les éditions précédentes. «D’ores et déjà, les associations qui tenaient une partie des stands alimentaires ont enregistré des bénéfices extraordinaires», affirme le responsable.

Celui-ci évalue les retombées économiques régionales «entre 12 et 14 millions d’euros» pour cette seule édition. «Les spectateurs, mais aussi les artistes qui participent à la fête fréquentent les restaurants, les hôtels et les commerces alentour. Même les chenils sont complets, du fait que les animaux domestiques ne sont pas admis dans l’enceinte du Grand Parc d’Andilly.»



Vincent Humbert et son équipe n’ont pas que la tête dans les livres de compte actuellement, mais aussi dans la programmation de l’édition 2023 des Grandes Médiévales d’Andilly. «Il y aura quelques changements, annonce-t-il, sans plus de précision. Les décisions seront prises au cours de cet été.» Les dates, elles, sont déjà arrêtées: 27, 28 et 29 mai, et 3 et 4 juin 2023.



