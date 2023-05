Événement festif régional – Les Grandes Médiévales d’Andilly sont sorties d’affaire La célèbre fête moyenâgeuse, l’une des plus importantes en Europe, ouvre ses portes ce week-end près de Genève, après que ses organisateurs ont surmonté des années difficiles. Fabrice Breithaupt

Vincent Humbert, président de l’association Le Petit Pays qui organise, entre autres, les Grandes Médiévales d’Andilly: «Nous restons extrêmement vigilants sur nos dépenses.» NICOLAS DUPRAZ

Les amateurs de reconstitutions historiques et de duels de chevalerie ont rendez-vous les deux prochains week-ends dans la région du Salève. La 27e édition des Grandes Médiévales d’Andilly se déroule les 27-28-29 mai et 3-4 juin dans la commune haut-savoyarde du même nom (entre Genève au nord et Annecy au sud). L’événement est présenté comme l’un des plus importants du genre en Europe. Des dizaines de milliers de visiteurs sont attendus, majoritairement de France voisine et de Suisse romande.