Concurrence voisine, changement de paradigme: la destination helvétique ne séduit plus les grosses écuries européennes pour leur préparation. Explications.

Voici quelques années, la Suisse constituait encore une terre d’accueil privilégiée pour les équipes étrangères au moment où celles-ci préparaient la prochaine saison. Les grands noms s’y sont longtemps bousculés, il n’était pas rare de pouvoir approcher les stars du ballon dans une ambiance décontractée. Une proximité appréciée par nos hôtes en crampons.

Au moment de planifier leur camp d’entraînement d’été, pourquoi les autres équipes désertent-elles majoritairement notre pays? Ajoutés à la concurrence, principalement autrichienne, la cherté helvétique, les obstacles administratifs (notamment au niveau des autorisations lors des matches amicaux), le manque de soutien politique et les tendances du marché sont en train de siffler la Suisse hors jeu dans un secteur qu’elle dominait il y a peu. Alors que le Festival des Alpes et autres tournois avaient été créés pour l’occasion, tous ont aujourd’hui disparu. Ou n’existent plus que dans une version réduite.