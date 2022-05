Espace vert à Montreux – Les Grands Prés ont un nouveau caillou dans leur chaussure Cinq citoyens regroupés en association pour la sauvegarde des Grands Prés lancent une initiative populaire communale. Ils espèrent ainsi préserver l’un des derniers poumons verts de la commune. Xavier Crépon

L’installation des gabarits aux Grands Prés a généré une levée des boucliers, dont une vingtaine d’oppositions lors de la mise à l’enquête principale. Association pour la Sauvegarde des Grands-Prés

Nouveau rebondissement pour le projet de complexe immobilier situé à proximité de l’autoroute entre Clarens et Chailly. Ce futur écoquartier comprenant 11 bâtiments est prévu en 2025 idéalement, sur une parcelle communale de 25 000 m².

Créer du logement ou préserver la nature?

«Est-on prêt à sacrifier deux hectares de verdure à proximité d’une châtaigneraie, ainsi qu’une grande biodiversité? Tout ça au prix d’une densification urbaine excessive, alors que la ville compte déjà plus de 3000 lits froids? C’est inconcevable surtout à l’heure de l’urgence climatique», tonne la présidente de l’association Marianne Lipari.



Lancé il y a plus de 10 ans, le projet des Grands Prés estimé à 100 millions de francs prévoit plus de 200 appartements pour 500 habitants. Le préavis principal avait passé l’écueil du Conseil communal, puis avait suscité une vingtaine d’oppositions, ainsi qu’une collective avec presque 600 signatures en avril 2020. Elles restent toujours en vigueur. Tout comme la douzaine issue d’une enquête complémentaire qui proposait plusieurs adaptations en février dernier.