Rentrée musicale à Genève - Les gros concerts à l’Arena, c’est reparti!

D'Onex à Château Rouge, la reprise bat son plein

Si l’Arena reprend des couleurs avec l’arrivée de l’automne, ce sera le cas également pour les autres salles du canton, ces scènes de petits et moyens gabarits, nombreuses au bout du lac.

Honneur aux Spectacles onésiens d’ouvrir le bal, avec le chanteur camerounais Blick Bassy en trio le 2 octobre sur les tréteaux de la salle communale d’Onex. Et la longue suite des figures locales de s’inscrire à son tour dans l’agenda, Yael Miller en première partie de Blick Bassy. Puis Grand Pianoramax le 14 octobre, Professor Wouassa le 16, etc. Retenez également Miossec, le beau Miossec de Bretagne, voix granuleuse comme les falaises en façade de l’Atlantique, à déguster le 26 novembre.

Comme tout, ou presque, revient à un semblant de normalité, on aura droit bien sûr aux propositions musicales et du Théâtre Forum Meyrin, L’Orchestre du Grand Eustache avec le tuba de Michel Godard, le 17 décembre. Et La Julienne à Plan-les-Ouates, Roberto Fonseca le 19 novembre, Birds On A Wire le 12 décembre. Et l’Alhambra! Ce samedi 1er octobre, la chanteuse de jazz Lisa Simone ouvrira le 25e festival JazzContreBand, dont la programmation furète tout le mois entre Genève et la France voisine. Notez également Gael Faye, IAM, Thylacine, Tigran Hamasyan, Caravan Palace, Aaron et Kery James encore. Gros programme pour la salle du centre ville.

Et s’il y a une affiche qui attise maintes convoitise cette année, alors elle concerne Annemasse: la grande date à venir, hors l’Arena, c’est Woodkid, sur la scène flambant neuve de Château Rouge, le 7 octobre. FGO