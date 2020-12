«Les gros parieurs sont nos plus mauvais clients»

La conseillère nationale socialiste genevoise Laurence Fehlmann Rielle a dénoncé au Conseil fédéral votre campagne de publicité pour les paris sportifs en ligne. Avez-vous visé un public trop jeune, crédule et vulnérable?

Non. Je n’ai pas à avoir un jugement autre que celui qui ressort de la loi sur les jeux d’argent et de la surveillance du régulateur. Il s’agit notamment de ne pas cibler les mineurs. Cette campagne respecte toutes les prescriptions légales et réglementaires en vigueur.