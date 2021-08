Éditorial - Les grosses incertitudes d’une élection jouée d’avance

À huit mois de l’élection présidentielle françaises, les jeux sont loin d’être faits. Emmanuel Macron et Marine Le Pen restent les favoris du premier tour, et leur notoriété ainsi que leur assise électorale font qu’ils seront difficiles à déloger. Mais l’expérience enseigne la modestie face à une campagne électorale qui déjoue presque systématiquement les pronostics.

Éric Zemmour par exemple, s’il décide de se lancer dans la campagne et trouve les appuis nécessaires, pourrait jouer un rôle. Non pas qu’il ait des chances véritables d’être élu mais, en fonction de l’électorat qu’il arrive à capter, il pourrait peser lourd. Soit en affaiblissant le Rassemblement national, ce qui diminuerait les chances de Marine Le Pen de se qualifier au second tour; soit au contraire en affaiblissant Les Républicains, ce qui pourrait servir Marine Le Pen en lui apportant une réserve de voix face à Macron.

De manière moins anecdotique, qui la droite républicaine va-t-elle porter comme candidat(e)? Les deux favoris, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, sont sur une ligne beaucoup moins identitaire et conservatrice que François Fillon il y a cinq ans. Ont-ils la capacité à rassembler leur famille politique et sauront-ils se rallier au mieux placé sans nourrir de rancœur? Cela devrait être possible. Ils lanceraient alors une dynamique qui pourrait bousculer aussi bien Marine Le Pen qu’Emmanuel Macron.

Enfin il y a la tragédie de la gauche. Unie, même grossièrement, elle se qualifierait aisément au second tour. Mais il y a des divisions et des méfiances profondes sur l’Europe, sur la laïcité, le communautarisme et même la croissance. Alors, à moins d’un sursaut improbable, elle sera désunie et condamnée à rester spectatrice.

