La surface réservée aux guichets de La Poste de Saint-François à Lausanne va-t-elle devenir un commerce de nourriture? Construit il y a plus d’un siècle, l’Hôtel des Postes suivrait ainsi le même sort que d’autres biens de notre ex-régie fédérale: cédé, il y a des années, au plus offrant (sans en garder l’usufruit pour les services postaux), il serait maintenant transformé en commerce alimentaire? Un centre commercial à la place de La Poste Saint-François… On rêve!

Après avoir fermé une vingtaine d’offices à Lausanne, La Poste veut libérer le hall du rez-de-chaussée, actuellement réservé aux guichets. Avec un food market au cœur de ce bâtiment d’une valeur historique et symbolique inestimable, plus quelques ouvertures et rajouts ici et là, quelle allure aurait notre poste? Celle d’un immeuble polyvalent et banalisé, comme tant d’édifices anciens, revus et corrigés par le néolibéralisme. Pourquoi pas un McDo dans la cathédrale ou un Sun Store dans le château? Attention à ne pas négliger le rôle symbolique des bâtiments, dont l’aspect peut servir de repère dans une ville.

«Les directeurs successifs de La Poste ont-ils tous oublié la mission de service public qui leur incombe?»

En outre, avec une entrée principale au beau milieu du bâtiment, du côté des arrêts des bus, comment se ferait la circulation dans cet endroit presque saturé? Comment les personnes à mobilité réduite ou handicapées pourraient-elles s’y mouvoir?

Un nouveau centre commercial concurrencerait encore davantage les petits commerces lausannois. Qui songe encore à les défendre?

Où va notre service public? Comment les grands gestionnaires de La Poste ont-ils pu réserver un tel sort à ce fleuron de nos institutions? Ses directeurs successifs ont-ils tous oublié la mission de service public qui leur incombe? Même Christian Levrat, tout nouveau président du conseil d’administration, ex-syndicaliste du personnel postal, est «rentré dans le rang»! Trois mois seulement après avoir pris sa nouvelle fonction, il déclare que la suppression d’offices pourrait continuer, alors que son prédécesseur avait annoncé qu’elle allait bientôt cesser…

Nos services publics doivent s’adapter à l’évolution de la société dans un sens favorable aux usagers. Mais les changements entrepris depuis une quinzaine d’années par La Poste ne vont pas dans ce sens. Réduire à tout va le service public entraînera inexorablement déshumanisation (comment discuter avec un robot postal?) et violence économique (que dire des nombreuses personnes licenciées?).

Acidus, association de défense du service public, s’oppose avec la dernière énergie à une telle évolution. La Municipalité de Lausanne doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir, et même plus, pour faire comprendre à La Poste que ses usagers (oui, dans le service public nous sommes des usagers, pas des clients) tiennent à conserver leurs services au centre de notre ville! Et qu’il serait indigne des Lausannois que l’Hôtel des Postes devienne un énième centre commercial.

Dans la sauvegarde du patrimoine, il n’y a pas que la valeur architecturale du bâtiment qui compte, mais aussi son affectation historique! La Municipalité ne peut pas soutenir un tel projet en accordant le permis de construire.

Andrea Eggli Présidente d' Acidus , Association citoyenne pour la défense des usagers du service public.

