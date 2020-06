Mesures écologiques à Lausanne – Les habitants conviés à créer un parc à vocation agricole À Chailly, sur le domaine de la ferme Aebi, la population participera à l’aménagement de 5800 m² de terrain en espace de nature et de culture. Lise Bourgeois

La municipale Verte Natacha Litzistorf défend la politique de l’agriculture en ville. PATRICK MARTIN/A

Lausanne avance dans sa politique agricole urbaine. La Municipalité s’apprête à lancer une démarche participative dans l’un des derniers enclos de campagne de la capitale. À l’avenue Victor-Ruffy, à la hauteur de Chailly, 5800 m² de terrain, propriété de la Ville et anciennement loués à la famille Aebi, sont désormais prêts pour de nouveaux projets. De quoi, peut-être, redonner le sourire aux habitants qui ont récemment perdu leur marché à la ferme.

«Nous voulons travailler en bonne complémentarité avec l’agriculture traditionnelle» Natacha Litzistorf, municipale lausannoise

L’arrêt de l’exploitation Aebi a entraîné une vague d’émotion dans le quartier qui est très attaché à ce coin de production locale. Le projet de la famille Aebi de construire, à la place de la vieille ferme, des locatifs sur la parcelle d’habitation qui lui appartient n’est pas non plus accueilli avec le sourire. Des oppositions ont d’ailleurs été déposées durant la récente mise à l’enquête.

Quoi qu’il en soit, le projet de la Municipalité se concentre sur les mètres carrés dont elle dispose, aux alentours de l’ancienne ferme. Ces quelque 6 hectares de nature vont devenir l’objet de réflexions, menées par les associations du quartier, la population et les autorités. «Nous avons déjà imaginé certains types d’aménagements, décrit la municipale en charge du dossier, Natacha Litzistorf. Les habitants donneront leurs idées dans ce cadre.» Par exemple, des vergers pourraient être «positionnés» dans le périmètre, mais aussi une zone humide en lisière de forêt ou encore des cultures de céréales.

«Un côté champêtre»

«Nous ne savons pas à ce stade si la population voudra travailler seule ou avec un maraîcher», poursuit la municipale. Les terres ont été analysées et se trouvent prêtes à être aménagées. L’entreprise a une vocation clairement écologique et il ne sera pas question de cultiver avec des intrants. La Municipalité et les services de la Ville mèneront la démarche participative avec la Société de développement de Chailly, la Maison de quartier et l’Association Chailly 2030.

Au sein de cette dernière, Isabelle Veillon dit se réjouir de mettre ses idées au profit de la démarche: «Nous avons envie de garder ce côté champêtre au cœur de Chailly.» Si la perspective de voir des immeubles pousser à proximité du coin de campagne ne lui fait pas plaisir, elle veut se concentrer sur l’opportunité donnée aux habitants du quartier de participer à la transition écologique.

Dans le fil du préavis présenté il y a deux ans au Conseil communal sur l’agriculture urbaine, Natacha Litzistorf précise encore que la politique de la Municipalité n’a aucune velléité de marcher sur les plates-bandes des paysans: «Nous voulons travailler en bonne complémentarité avec l’agriculture traditionnelle.» Si la démarche vise notamment la production alimentaire de proximité, il n’est pas question d’aspirer à l’autarcie.

Le projet démarrera dès le déconfinement complet, «en espérant qu’il n’y ait pas de deuxième vague».