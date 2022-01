Projet écologique – Les habitants de Denges pourront se chauffer aux pellets Un réseau de chauffage à distance alimenté par cette source d’énergie renouvelable sera accessible à la majorité des Dengereux. Raphaël Cand

Le syndic de Denges, Francis Monnin, devant les chaudières actuelles du Collège de la Crosette. Raphaël Cand

Un chauffage à distance alimenté par des pellets suisses et auquel la majorité des habitants de Denges pourront se raccorder, c’est le projet qui a été validé lors de la dernière séance du Conseil communal.

La source d’énergie renouvelable servira à fournir en chaleur les quelque 150 logements qui poussent dans le nouveau quartier des Ochettes, mais également d’autres secteurs du centre du village, comme Le Vieux-Bourg.

«Les maisons y sont anciennes et, pour une grande partie, chauffées à l’électricité, ce qui sera interdit d’ici quelques années dans le Canton de Vaud, indique le syndic, Francis Monnin. Les habitants devront alors, par exemple, installer leur propre chaudière. Cela implique cependant d’y dédier un important espace. Avec notre projet, ils auront une solution écologique et probablement plus pratique.»