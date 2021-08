Nuisances sonores – Les habitants de Frasses doivent mieux dormir Le village de la Broye fribourgeoise fait l’objet de mesures prises par le Canton et la Confédération pour améliorer la protection contre le bruit routier. Frédéric Ravussin

Le revêtement phonoabsorbant a été posé à Frasses courant juillet dans le cadre de tests conduits par le Canton de Fribourg et la Confédération. CHRISTIAN BRUN

Le test sonore est saisissant. Un véhicule s’approche de l’entrée du village de Frasses, dans la Broye fribourgeoise, sur un tronçon de route limité à 80 km/h. Soudain, alors que le bitume qui défile sous ses pneus change de couleur, le bruit qui provient de la chaussée diminue de manière sensible, alors que la voiture s’est pourtant rapprochée de nous. «Environ 10 décibels de moins, soit dix fois moins de bruit», relève Fabrice Collaud, spécialiste protection bruit routier au Service des ponts et chaussées du Canton de Fribourg.

Le village broyard fait actuellement l’objet de tests menés conjointement avec la Confédération. L’objectif? Améliorer la protection de la population contre le bruit routier en la rendant encore plus efficace. Un problème majeur, comme le souligne Sophie Hoehn, cheffe de la section Bruit des routes à l’Office fédéral de l’environnement: «Les nuisances sonores dues au trafic routier causent 450 décès par an en Suisse. Et elles sont à l’origine de 2500 cas de diabète chaque année.» De manière plus générale, un Suisse sur sept est exposé à un bruit nuisible ou incommodant à son domicile pendant la journée. Et un sur huit durant la nuit.

Vitesse réduite

Différentes pistes sont explorées pour atteindre un mieux. À Frasses, un revêtement phonoabsorbant de nouvelle génération a été posé sur la chaussée qui traverse le village de part en part. En parallèle, l’État a réduit les vitesses autorisées, qui sont passées de 80 à 70 km/h, de 70 à 60 km/h et de 50 à 30 km/h suivant les secteurs. Il s’agit d’évaluer la pertinence de combiner ces deux mesures, qui sont les plus efficaces.

«Les conversations au bord de la route sont à nouveau possibles.» Jean-François Steiert, président du Conseil d’État fribourgeois

Les mesurages sont en cours, jusque dans le courant de l’automne, la pose du «tapis insonorisant» étant intervenue le mois dernier. «On ne peut donc pas encore donner de chiffres précis, mais on peut d’ores et déjà dire qu’une réduction des nuisances de 3 dB par la limitation de vitesse plus une réduction des nuisances de 3 dB grâce au nouveau revêtement ne correspondent pas à une réduction de 6 dB», note l’ingénieur cantonal André Magnin.

Selon les échos des voisins, l’effet est néanmoins spectaculaire. «Les conversations au bord de la route sont à nouveau possibles», affirme d’ailleurs le conseiller d’État Jean-François Steiert, présent à Frasses lundi matin.

