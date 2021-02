Mobilité urbaine à Yverdon – Les habitants des Quatre-Marronniers lassés d’attendre leur 30 à l’heure En août 2019, une pétition de 280 signatures était remise aux autorités. Dix-huit mois plus tard, ses instigateurs et l’association de quartier constatent amèrement que leur souhait n’est pas au programme des travaux annoncés. Frédéric Ravussin

Actuellement, l’avenue des Quatre-Marronniers et ses trois rues perpendiculaires sont limitées à 50 km/h. GOOGLE STREET VIEW

Un an et demi après la remise d’une pétition signée par 280 personnes, les habitants du quartier des Quatre-Marronniers attendent toujours la mise en place d’une zone à 30 km/h sur l’avenue éponyme et ses trois rues perpendiculaires. Dès lors, l’Association du quartier de la Sabloneire, dont les Quatre-Marronniers font partie, n’a pas manqué de réagir aux annonces faites récemment par la Municipalité d’installer prochainement de telles limitations de vitesse dans six autres quartiers de la ville.

«Nous ressentons cette annonce comme un mépris de notre pétition, un pied de nez à ses initiateurs, et nous sommes déçus», s’agace Réka Serdaly, présidente de l’association. La patience des membres et des habitants est d’autant plus mise à l’épreuve que l’action de 2019 n’était que la finalité de discussions entamées avec la Ville en 2014. «Sans oublier que, deux ans plus tard, on nous informait qu’une zone 30 serait appliquée dans le quartier en 2020… Nous avons l’impression que certains quartiers résidentiels ont moins bataillé que nous pour au final arriver à leurs fins avant nous…»

Un périmètre à valoriser

Dans ce quartier bordé d’habitations, où se trouvent aussi une école, un EMS et quelques commerces, la perspective d’une telle mesure est considérée aussi bien comme une sécurisation que comme une valorisation du périmètre. «On rêve d’espaces mixtes, vivants, plus verts, intergénérationnels, avec une route requalifiée. La voiture y aura sa place, bien sûr, parce que nous ne voulons pas de pensée unilatérale…»

«Il n’y a aucun mépris de notre part envers les habitants de ce quartier.» Valérie Jaggi-Wepf, municipale de la Mobilité

Municipale chargée de la mobilité, Valérie Jaggi ne peut que confirmer l’absence des Quatre-Marronniers dans les mesures qui seront prises prochainement à Pierre-de-Savoie ou aux Fleurettes, par exemple. «Mais il n’y a ni mépris vis-à-vis des habitants ni je-m’en-foutisme de notre part», corrige-t-elle. Les chantiers qui seront entrepris se tiendront dans des quartiers concernés par l’ouverture du premier tronçon de l’axe principal d’agglomération. «Nous venons de sortir le Plan directeur des circulations. La zone des Quatre-Marronniers y figure. Les choses vont bouger, mais pas tant qu’il ne sera pas validé.» Dans un courrier adressé à l’association en juillet dernier, la Municipalité évoque néanmoins «dans un premier temps (…) la mise en place de mesures de modérations simples» et des premières réalisations qui «pourraient survenir à l’horizon 2021-2022».