Enseigne emblématique à Lausanne – Les habitués disent au revoir à la pizzeria «Il Corso» Les derniers vestiges du restaurant se sont envolés dans les mains d’anciens clients samedi, lors d’un vide grenier organisé par le duo repreneur. Alice Caspary

Fermeture de la pizzeria emblématique de la rue de Bourg Il Corso. Olivier Vogelsang

Sur les hauts de la rue de Bourg, à l’entrée d’un bâtiment au charme d’antan, le mot «trattoria» est encore là, avec ses lettres bigarrées. Une porte rouge à moitié ouverte laisse échapper son léger tintamarre. Il est 10 h samedi matin, et le vide-grenier d’«Il Corso», l’emblématique pizzeria fondée en 1963, vient de commencer.

Une vingtaine de personnes sont déjà sur place. Des adultes, des couples et quelques familles forment un mélange de locataires et d’anciens clients. Tous sont venus dire au revoir à cet établissement historique de Lausanne, ravagé par le feu en 2008 avant d’être entièrement rénové. Du matériel de cuisine, du mobilier et de la décoration sont entreposés dans l’antre coloré, déjà en pleine métamorphose.

«La fermeture a été très brusque, on a été surpris.» Albert Grun, habitué de la pizzeria «Il Corso»

Hommage au lieu

Albert Grun est un voisin et habitué de la pizzeria, où il avait ses habitudes. «C’est un très beau cadre. Nous venions sept à huit fois par mois, toujours dans la partie qui donnait sur la cathédrale», raconte-t-il, entre une pile de CD de Zucchero et des tableaux de figures italiennes. Le fidèle client, venu par évidence, ne repartira pas les mains vides: «Ils ont des bustes d’empereurs romains et comme je dirige une école, ça m’intéresse!»

Un joli hommage aussi à ce lieu, dont la clôture lui pince le cœur. «Cela a été très brusque, on a été surpris.» Contacté, l’ancien tenancier n’a pas souhaité s’exprimer. L’habitué en sait-il davantage sur la raison de cette fermeture? «Non, justement, on se posait la question. On s’est même fait du souci pour sa santé.»

«C’est drôle de voir des gens tomber sur des pièces qui leur rappellent des souvenirs ici.» Luis Zuzarte, chef cuisinier de «L’Appart»

Faire de la place

Pendant ce temps, les deux repreneurs assument leur rôle avec sérieux. Entre calculs et paiements Twint, de fréquents éclats de rire retentissent. Après la vague matinale, Nicolas Bernier, directeur de salle, et Luis Zuzarte, chef de cuisine, ont quelques minutes. Sont-ils satisfaits de ce début de vente? «Oui, on a déjà pas mal vendu. Je pense que les gens sont venus pour les premières pièces», répond Nicolas Bernier, enthousiaste. «C’est drôle de voir des gens tomber sur des objets qui leur rappellent des souvenirs ici», relève son collègue, tout sourire.

Pour les trentenaires, qui projettent d’ouvrir leur restaurant à la mi-mars, l’intérêt de cette vente était premièrement de faire de la place. «Nous voulions également que ces objets continuent à vivre», explique Nicolas Bernier. Fraîchement nommé «L’Appart», leur nouvel écrin proposera une cuisine authentique et de saison. Luis Zuzarte donne volontiers un avant-goût: «On va proposer de tout, en étant à l’écoute des produits et de la clientèle.»

À la sortie du lieu, Albert Grun s’affaire pour accrocher sa nouvelle acquisition sur un brancard. Au passage, il ajoute: «J’ai oublié de dire quelque chose. Le patron était très hospitalier et faisait souvent des blagues.» Sa comparse opine du chef. «Oui, on se sentait un peu en Italie», glisse-t-elle.

