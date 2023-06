Entre 2006 et 2021, les locataires ont payé 78 milliards en trop. Durant cette période, le taux hypothécaire de référence a baissé de 3% à 1,25%. Pourtant, les loyers ont augmenté de 36%, alors qu’ils auraient dû diminuer.

Pourquoi? D’une part, parce que les bailleurs ajustent souvent le loyer vers le haut en cas de changement de locataire, même lorsque les coûts baissent, et que les locataires osent rarement contester le loyer lors de la conclusion d’un nouveau bail.

«Les grands propriétaires ne vont pas épargner les locataires, déjà accablés par la hausse des prix.»

D’autre part, parce que le droit du bail ne prévoit pas de baisse automatique du loyer en cas de diminution du taux de référence et que les locataires peinent à demander des baisses de leurs loyers, généralement par crainte de représailles ou par méconnaissance de leurs droits, alors que, selon un récent sondage, le prix exorbitant des loyers et de l’immobilier est ce qui préoccupe le plus les Suisses après les primes d’assurance maladie.

Aujourd’hui, le taux d’intérêt a augmenté pour la première fois depuis quinze ans. Il se situe désormais à 1,5%. Que va-t-il se passer pour les locataires? Il semble que, selon leurs récentes déclarations, les grands propriétaires, comme Swiss Life ou UBS, ne vont pas épargner les locataires, déjà accablés par la hausse des prix. Les bailleurs vont donc tenter d’augmenter les loyers.

Tenter d’augmenter, oui. Mais les hausses ne sont-elles pas une fatalité si les baux reposent sur un taux hypothécaire de 1,25%? Eh bien, non. Il s’agit en effet de tordre le cou à cette idée reçue. Même si les critères de fixation du loyer ont été correctement pris en compte et calculés, et que les formes ont été respectées, le locataire peut encore valablement contester la majoration en invoquant qu’elle procurerait à son bailleur un rendement excessif et donc abusif. Dans un tel cas, la hausse est annulée.

C’est possible pour tous les objets loués construits ou acquis il y a moins de trente ans, ce qui concerne de très nombreux locataires. Or personne n’ignore que la majorité des bailleurs obtiennent déjà des rendements excessifs. Selon Wüest Partner, avant même l’augmentation du taux d’intérêt, le rapport entre le loyer et le revenu avait atteint certaines limites, avec un risque pour les propriétaires de ne plus trouver une demande suffisante.

Tout à y gagner

Les bailleurs seraient donc bien avisés de réfléchir à deux fois avant d’essayer de majorer les loyers. Quant aux locataires confrontés à une hausse, il leur appartient de ne pas se laisser faire et a minima de faire vérifier par des spécialistes, dont l’Asloca, qu’elle est justifiée… ou non. Ils n’ont rien à craindre et tout à y gagner, non seulement pour eux mais aussi pour tous les locataires.

Ce n’est qu’ainsi que l’augmentation générale des loyers pourra être tempérée. En attendant que nos élus prennent enfin leurs responsabilités et obligent les bailleurs à faire systématiquement contrôler les hausses par l’État.

Xavier Rubli Afficher plus Avocat, spécialiste FSA droit du bail

