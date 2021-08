Classement du WWF – Les hautes écoles suisses sont toujours plus durables Le WWF a classé 28 hautes écoles de Suisse en fonction de leur stratégie de durabilité.

L’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), l’Université de Lausanne (ici en photo) et celle de Berne figurent dans le trio de tête du classement du WWF. KEYSTONE

Les hautes écoles suisses sont toujours plus conscientes de leur responsabilité en matière de durabilité. Mais aucune n’est encore pionnière dans ce domaine en dépit des nets progrès réalisés, selon un rapport d’évaluation du WWF publié mercredi.

Après les relevés de 2017 et 2019, le WWF a analysé pour la troisième fois toutes les hautes écoles universitaires et spécialisées ainsi que les sept plus grandes hautes écoles pédagogiques. Au total, 28 institutions ont été passées à la loupe.

L’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), l’Université de Lausanne et celle de Berne figurent dans le trio de tête, la HES-SO et l’Université de Genève dans le top ten. Ces écoles suivent depuis plusieurs années une stratégie de durabilité large et se dotent des moyens nécessaires pour mettre en œuvre des mesures dans tous les domaines.

Objectifs

De façon générale, plus de la moitié des hautes écoles se sont aujourd’hui dotées d’objectifs stratégiques et opérationnels plus ou moins clairs, ont mis en place une unité de durabilité, ont désigné une personne responsable au sein de la direction et ont intégré la durabilité dans leur système d’assurance qualité interne, relève le WWF.

Les Universités de Neuchâtel, l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), l’Université de Fribourg et l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) à Genève figurent en milieu de classement. Les moins bien notées sont la Haute École pédagogique de Lucerne et la Haute école fédérale en formation professionnelle (HEFP). Le rapport les qualifie de «retardataires».

Partenariat avec la société

Pour le WWF, les hautes écoles doivent utiliser la durabilité comme un principe directeur de leur développement stratégique. Tous les domaines de leurs activités devraient intégrer cette dimension. Il faudrait enfin un partenariat d’innovation plus engagé pour la société, l’économie, la politique et l’administration.

Trois institutions n’ont pas participé à l’étude: l’Université de Lucerne, la Haute École pédagogique du canton de Vaud et la haute école spécialisée privée Kalaidos. L’étude a été réalisée en collaboration avec econcept AG.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.