Loi sur le CO₂ – Les hauts revenus peu sensibilisés seront plus touchés Une étude publie plusieurs détails sur l’impact de la nouvelle loi sur le CO2, soumise au peuple le 13 juin.

Une riche famille de quatre personnes qui prend l’avion chaque année, vit dans une grande villa mal isolée et possède deux voitures chères devra supporter des coûts supplémentaires de 2200 francs, selon l’étude. Keystone/Valentin Flauraud

La nouvelle loi sur le CO2, soumise au peuple en juin, touchera principalement les hauts revenus peu sensibilisés à l’environnement et non les simples travailleurs et la population rurale, comme le disent les opposants, selon une étude dont la SonntagsZeitung se fait l’écho.

Une riche famille de quatre personnes qui prend l’avion chaque année, vit dans une grande villa mal isolée et possède deux voitures chères devra supporter des coûts supplémentaires de 2200 francs, selon l’étude. Une famille moins aisée n’aurait à supporter que 460 francs de coûts supplémentaires, même si elle possède une voiture et que sa petite maison est également mal isolée.

L’étude conclut que la taxe sur le CO2 serait donc sociale et relève que les prélèvements sur le fioul domestique sont beaucoup plus importants que les prélèvements sur l’essence et le diesel.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.