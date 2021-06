Être conseiller fédéral et changer de département, c’est aussi hériter de certains dossiers chauds. Et à ce jeu-là, il y a ceux pour qui ce n’était pas gagné d’avance. On pense à notre régional de l’étape, Guy Parmelin. Sur son terrain que l’on annonçait miné, avec un double non massif aux initiatives «phytos», Guy Parmelin est l’un des vainqueurs de ce dimanche de votations. Avec le relâchement covidentiel pendant son mandat présidentiel, l’homme est en train de se forger un statut: celui d’un ministre qui sait être pragmatique et ferme à la fois.

«Les limites du charisme de Simonetta Sommaruga ont aussi pesé ce dimanche.»

En début de campagne sur la loi contre le terrorisme (MPT), Karin Keller-Sutter et son entourage donnaient des signes de nervosité. Ce paquet, hérité de sa prédécesseure Simonetta Sommaruga, avait le poids d’un cadeau empoisonné. La Saint-Galloise a assumé, elle a porté, elle a gagné.

C’est tout l’inverse de sa collègue socialiste avec la loi sur le CO 2 . À tel point qu’on peut se demander si Doris Leuthard n’aurait pas emporté ce scrutin. Entre des chiffres tarabiscotés, aussi peu transparents que lisibles, et le renvoi de la responsabilité «libérale» de la campagne sur la droite économique, les limites du charisme de la politicienne de Köniz ont aussi pesé ce dimanche.

Tout le contraire de Marco Chiesa. Le tribun tessinois charme plus qu’il n’éructe. Cela parle définitivement plus et mieux qu’Albert Rösti ou Toni Brunner. En tout cas aux Romands et à leur porte-monnaie. Ce 13 juin, l’UDC gagne sur 80 à 100% des objets (la liberté de vote avait été donnée sur les MPT).

