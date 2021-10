Philanthropie en Suisse – Les héritiers de Roche ferment une fondation La Fondation MAVA, qui œuvre pour la préservation de la nature, a été créée il y a 25 ans. Elle devrait être fermée l’an prochain.

«La forme traditionnelle de la philanthropie a échoué», estime André Hoffmann, vice-président de Roche. KEYSTONE

Les héritiers de l’entreprise pharmaceutique Roche mettent fin à leur rôle de donateurs philanthropiques pour des projets de conservation de la nature à grande échelle. Ils prévoient de fermer l’an prochain leur Fondation MAVA, créée il y a 25 ans. «La forme traditionnelle de la philanthropie a échoué», estime André Hoffmann, vice-président de Roche.

«Transférer de l’argent parce qu’on a mauvaise conscience ne sert à rien», affirme le président de la fondation et économiste de 63 ans dans un entretien diffusé par la «NZZ am Sonntag». «On peut s’en sentir bien soi-même, mais cela ne résout pas les problèmes. Les projets qui n’existent que tant que nous payons et s’arrêtent lorsque nous nous retirons sont malavisés.»

Dernièrement, la Fondation MAVA était impliquée dans 180 projets avec 120 partenaires. Beaucoup d’entre eux seront autonomes, a déclaré le porte-parole du pool d’actionnaires de Roche. Le retrait a été préparé sur plusieurs années, a-t-il ajouté.

Basée à Gland (VD), la fondation avait été créée en 1994 par Luc, le père d’André Hoffmann, dans le but initial de protéger des paysages uniques tels que la Camargue. Lui et ses trois enfants continueront à soutenir des projets, a ajouté André Hoffmann, mais ils devront être basés sur un modèle économique qui assure leur survie.

Écoblanchiment

André Hoffmann a également critiqué le fait que de nombreuses entreprises développent encore des produits sans se soucier de leur empreinte écologique. Selon lui, c’est l’industrie financière qui a le plus de poids: «Elle détermine où va le capital des fonds de pension et d’autres investisseurs.»

ATS

