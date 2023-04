Justice internationale – Les «héros» du Kosovo sont-ils des criminels de guerre? Un procès retentissant s’ouvre ce lundi à La Haye, plus de vingt ans après le conflit. Le Tribunal spécial pour le Kosovo doit juger les crimes commis par l’Armée de libération du Kosovo (UÇK). Andrés Allemand Smaller

Hashim Thaçi (en haut à gauche), Rexhep Selimi (en haut à droite), Jakup Krasniqi (en bas à gauche) et Kadri Veseli sont jugés dès lundi devant le Tribunal spécial pour le Kosovo. AFP, CAPTURE ECRAN CSK

Meurtres, disparitions, tortures, violences, détentions illégales, menaces, intimidation… C’est un procès majeur qui s’ouvre ce lundi à La Haye: quatre «héros» du Kosovo indépendant sont poursuivis pour des crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis entre mars 1998 et septembre 1999 dans le contexte du conflit armé. Des crimes perpétrés contre des Serbes, mais aussi des membres de la minorité Rom et des opposants au sein de la majorité ethnique albanaise. Tous civils ou non-combattants.