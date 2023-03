Coupe de France de foot – Les héros voyagent en FlixBus Tombeurs de Marseille en Coupe de France, les joueurs du FC Annecy sont rentrés à bord d’un car du célèbre réseau vert. Le comble de l’humiliation pour les stars de l’OM. Nicolas Jacquier

Les joueurs d’Annecy félicitent leur gardien Thomas Callens, décisif lors de la séance de tirs au but. AFP

Si aucune surprise n’a marqué les quarts de finale de la Coupe de Suisse, une sensation a été enregistrée en France au même stade de la compétition avec l’élimination de Marseille, sorti à domicile par le modeste FC Annecy, néopromu en 2e division, possédant de surcroît, avec 8 millions d’euros, le plus petit budget de L2 (contre 250 à l’OM à l’échelon supérieur). Dans un Stade Vélodrome en fusion d’abord avant d’être incrédule puis très en colère, les Haut-Savoyards de l’entraîneur Laurent Guyot l’ont emporté 7-6 aux tirs au but (2-2 ap) pour infliger le plus déshonorant des camouflets à leur hôte. Quatre jours plus tôt, ils avaient été fessés 5-1 sur la pelouse de Sochaux.