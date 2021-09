Musique contemporaine – Les heureuses retrouvailles avec une vétusté L’Ensemble Contrechamps exhume le temps d’un concert l’imposant EMS Spectron, machine rare pour voyager en images dans un monde analogique. Rocco Zacheo

Un des rares exemplaires d’EMS Spectron encore en état de marche. Seulement une quinzaine de consoles sont sorties des usines au début des années 70. DR

On ne le trouve pas dans les maisons de repos, non. Et il n’a pas été conçu non plus pour chasser les spectres. Dégainée en entier, son étiquette – qui fait certes sourire quand elle ne mène pas sur de fausses pistes – place clairement le décor. L’EMS Spectron est un objet singulier sorti en quinze exemplaires seulement des ateliers londoniens d’Electronic Music Studios. Il est fait de leviers, de touches et de boutons et il présente aussi des tableaux orthonormés, aux quadrillages fins, où on peut insérer aux croisements des axes des sortes d’épingles colorées. Cette console d’un autre temps qui vit placidement dans un cadre boisé retrouvera le temps d’une soirée une visibilité perdue depuis un temps immémorial grâce au rendez-vous que donne aux mélomanes et aux curieux l’Ensemble Contrechamps. Ce sera pour dimanche à la Salle Frank-Martin.