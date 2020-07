Projet de biotope à Gland – Les hirondelles auront leur falaise à l’EMS Pro Natura creusera les jardins situés entre l’établissement médico-social et le siège de l’UICN pour permettre au volatile d’y nidifier. Madeleine Schurch

La falaise à hirondelles imposée par Pro Natura lors de la construction du nouvel EMS Le Chêne devrait bientôt être construite, après plusieurs années de discussion. Chantal Dervey

Pas besoin de mettre un canari en cage. Pour voir des oiseaux, les résidents de l’EMS Le Chêne, à Gland, pourront bientôt aller au fond de leur jardin pour voir voleter des hirondelles des rivages. C’est du moins ce qu’espère Pro Natura, qui a imposé la création d’une falaise artificielle sur ce site situé en bordure de la route Suisse. Comment? En faisant tout bonnement opposition, il y a quatre ans, au projet d’EMS de la Fondation Belle Saison. «Pour éviter un recours, nous avons finalement accepté cette proposition, mais il a fallu du temps pour avancer, car il fallait d’abord construire l’EMS, qui a ouvert il y a une année, et établir une convention entre les différents partenaires», explique Jean-Claude Christen, président de la commission de construction de la Fondation.

«Ces hirondelles apprécient la granulométrie de ces couches sablonneuses mais solides, pour y creuser leur nid» Michel Bongard

L’idée de créer une falaise à hirondelles à cet endroit est venue de Florian Meier, biologiste et ancien intendant du Bois-de-Chênes à Genolier. Chargé il y a quelques années de creuser un biotope dans le jardin voisin de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), il avait constaté que le substrat de ce site était le même que celui qui avait attiré, il y a de nombreuses années, des hirondelles sur les gravières exploitées de l’autre côté de la route Suisse. Une grosse colonie s’y était installée, pour disparaître une fois les gravières comblées. «Ces hirondelles apprécient la granulométrie de ces couches sablonneuses mais solides, pour y creuser leur nid», explique Michel Bongard, secrétaire général de Pro Natura Vaud.

Une fosse à coups de trax

Le site de l’EMS disposant du même substrat, le principe est d’y creuser une tranchée d’une quinzaine de mètres de longueur, en forme de croissant, jusqu’à la nappe phréatique, pour créer une falaise qui sera rehaussée d’une butte qui surplombera une fosse d’environ trois mètres. Ce nouveau biotope prolongera celui créé à l’UICN et devrait être parsemé de cheminements piétons. Une butte arborisée créera une séparation avec les jardins de l’EMS et la route Suisse, afin d’éviter tout danger pour promeneurs et résidents de chuter dans la fosse. Elle servira aussi de paroi antibruit.

Le projet, financé par Pro Natura, sera réalisé à cheval sur les propriétés de la Fondation Belle Saison et de l’UICN, qui bénéficient toutes deux d’un droit de superficie de la Commune de Gland. Cette dernière signera donc également la convention élaborée entre les partenaires, qui arrive à bout touchant. La gestion de cette falaise à hirondelles sera de la responsabilité de Pro Natura, qui n’a pas voulu articuler de chiffre sur le coût de l’opération. «Les travaux devant se faire durant l’été, il faudra probablement attendre l’année prochaine pour débuter le chantier», précise Michel Bongard.

Des aménagements artificiels pour favoriser la reproduction de l’hirondelle des rivages existent ailleurs dans le canton, notamment dans la région d’Orbe. «Nous recommandons de créer ou de conserver des buttes de 3 à 4 mètres sur les anciens sites de gravières, sachant qu’il faut chaque année couper le front de paroi, avec une machine, pour permettre aux hirondelles de creuser leur trou», explique François Turrian, porte-parole romand de Bird Life.