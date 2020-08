Hockey sur glace – Les Hockeyades pendues à la décision des clubs Le tournoi d’ouverture de la saison doit se dérouler la semaine prochaine. Mais que se passera-t-il si le début du championnat est repoussé à octobre? Renaud Tschoumy

Le Centre sportif de la Vallée de Joux est censé accueillir le premier match des Hockeyades mardi prochain. Olivier Allenspach

Les Hockeyades de la Vallée de Joux ouvrent traditionnellement la saison de hockey, à la patinoire du Sentier. Cette année, elles doivent se dérouler du mardi 18 au samedi 22 août, donc la semaine prochaine. À l’affiche, notamment, un choc prometteur entre Fribourg-Gottéron et Genève-Servette, prévu le mercredi 19.

Le problème, c’est que le programme a été établi en fonction d’une reprise de la saison fixée à mi-septembre (initialement le 18). Et qu’après l’annonce du Conseil Fédéral mercredi, tout indique que le début du championnat sera repoussé à octobre – les clubs doivent en décider vendredi.

Directeur général de Fribourg Gottéron, Raphaël Berger s’est exprimé sur le site de La Liberté après la conférence de presse du Conseil Fédéral. A la question: «La décision du jour aura-t-elle une influence sur la préparation de Gottéron?», le dirigeant fribourgeois a été affirmatif: «Oui, nous avons déjà reporté le match de préparation prévu contre Genève-Servette mercredi prochain au Sentier.»

Un tournoi ou quelques matches?

Au Sentier justement, Yann Rohrbach, le directeur du Centre sportif de la Vallée de Joux, ne souhaite ni confirmer, ni infirmer la nouvelle. «Attendons ce vendredi et la décision des clubs, tempère-t-il. Pour l’heure, le début du championnat est toujours officiellement fixé au 18 septembre. Donc il ne sert à rien de se précipiter.»

Yann Rohrbach admet cependant que lui et son équipe planchent déjà sur d’éventuelles solutions de remplacement. «Il est évident que si le championnat reprend en octobre seulement, les équipes devraient retarder leur période de matches amicaux. On verra donc comment on s’adaptera. Pourra-t-on repousser le tournoi? Ou alors devra-t-on se contenter d’accueillir quelques matches espacés dans le temps? Il est encore trop tôt pour le dire.»

La Coupe des Bains aura bien lieu

Si les Hockeyades sont encore pendues à la décision des clubs de vendredi, les organisateurs de la Coupe des Bains à Yverdon ont confirmé ce jeudi matin la bonne tenue de leur tournoi.

Les équipes étrangères ont annulé leur venue - il s’agissait des Tchèques d’Orli Znohmo et des Hongrois de Féhervar AV19 -, mais trois clubs romands ont confirmé leur présence: le Lausanne HC, Fribourg-Gottéron et le HC Ajoie. Les matches auront lieu le mardi 25 août (LHC-Gottéron), le vendredi 28 août (LHC-Ajoie) et le samedi 29 août (Gottéron-Ajoie).