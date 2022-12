Histoire d’ici – 1947 – Les hommes de Suisse disent oui à l’AVS Huit votants sur dix approuvent la création de l’assurance visant à améliorer «la situation des vieillards». Gilles Simond

Des photos de vieillards suisses utilisées pour illustrer un article favorable à l’AVS paru le 2 juillet 1947 dans l’hebdomadaire «En famille je vois tout». Avec les légendes d’époque. DR

Pour le conseiller fédéral socialiste Hans-Peter Tschudi (1913-2002), l’assurance vieillesse et survivants (AVS) était tout bonnement «la plus grande œuvre sociale de notre pays». De son côté, le Dictionnaire historique de la Suisse parle de «la conquête politique la plus importante de l’après-guerre», voire d’«une composante de l’identité helvétique». Une enquête de l’Institut de sociologie de l’Université de Zurich montra du reste que la population suisse considérait la création de l’AVS comme «l’événement de politique interne le plus important du XXe siècle». Et pour l’historien Dominique Dirlewanger, «le plébiscite en faveur de l’AVS du 6 juillet 1947 fait assurément partie des dates charnières» de l’histoire suisse (lire encadré).