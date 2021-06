Hautes études – Les hommes qui étudient ont des attentes salariales plus élevées que les femmes Au sujet de leur futur salaire, les étudiants ont donné un chiffre en moyenne 9,7% plus élevé que les étudiantes au cursus identique, selon une recherche.

L’enquête a été menée auprès de 865 étudiants et étudiantes en sciences économiques de l’Université de Fribourg et de la Haute école spécialisée bernoise. KEYSTONE/Gaetan Bally

Comparativement aux étudiantes effectuant un cursus identique, les étudiants ont des attentes salariales plus élevées. C’est ce que montre une enquête menée auprès de 865 étudiants et étudiantes en sciences économiques de l’Université de Fribourg et de la Haute école spécialisée bernoise.

Interrogés sur le salaire qu’ils espèrent obtenir une fois diplômés, les hommes ont donné un chiffre en moyenne 9,7% plus élevé que les femmes, selon cette recherche publiée mercredi dans la revue Plos One.

L’étude a également montré que tant les hommes que les femmes sont trop optimistes. Par rapport aux salaires réels versés dans ce secteur aux jeunes diplômés, leurs espérances étaient respectivement 13% et 11,2% trop élevées.

Renforcer la confiance des filles

Pour Ana Fernandes, auteure principale de l’étude, les résultats montrent que pour lutter contre les différences salariales liées au genre, il faut renforcer la confiance en soi chez les jeunes filles dès l’école.

«Nous devrions inculquer tôt aux filles que le goût de la concurrence, qui est plus marqué chez les garçons, n’a rien à voir avec le fait d’être à la hauteur d’une tâche ou non», a-t-elle commenté, interrogée par Keystone-ATS.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.