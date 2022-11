Nouvelle planification hospitalière – Les hôpitaux invités à briguer leurs futures opérations Le Canton lance son appel d’offres pour les futurs mandats en soins aigus. Il affirme avoir tenu compte des critiques. Romaric Haddou

Les établissements ont jusqu’au 19 février 2023 pour faire part de leur intérêt pour les différentes prestations de soins. Ensuite, l’État tranchera. PATRICK MARTIN/24 HEURES

C’est une étape importante pour le système de santé vaudois. L’État de Vaud a lancé, lundi, l’appel d’offres pour sa nouvelle planification hospitalière. Il s’agit de redéfinir quels établissements hospitaliers pourront facturer des soins aigus à la LAMal, c’est-à-dire quels établissements pourront admettre en stationnaire des patients au bénéfice «seulement» d’une assurance de base et pour quel type de prestations de soins.

Jusqu’au 19 février 2023, les établissements peuvent faire part de leur intérêt. L’État attribuera ensuite les mandats pour une entrée en vigueur le 1er juillet 2023.

Ouvert à toute la Suisse

«Tous les hôpitaux et cliniques autorisés à exploiter sur le territoire suisse peuvent répondre à l’appel d’offres», annonce le Canton. Pourquoi intégrer des établissements qui ne sont pas situés sur le territoire vaudois? «Il s’agit d’une obligation légale. Un hôpital situé à Lucerne ou à Lugano pourrait être inscrit sur la liste vaudoise s’il remplit les conditions et correspond à un besoin», répond le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS).

Le Canton a d’abord dû mettre en consultation les critères que doivent remplir les établissements pour prétendre à un mandat. Et certains points n’ont pas plu à la Société vaudoise de médecine (SVM), aux cliniques privées et à certains hôpitaux.

«Il a été tenu compte, dans la mesure du possible, des demandes des partenaires, tout en respectant les contraintes légales.» Le Département de la santé et de l’action sociale

Le Conseil d’État était accusé de vouloir «centraliser» les hospitalisations aiguës au CHUV, au risque de prétériter les autres structures et d’allonger les délais d’attente pour les patients. L’autre point de crispation touchait au fait que toutes les hospitalisations devraient être assumées par un médecin salarié, alors que de nombreux hôpitaux ont recours aux indépendants agréés.

«Il a été tenu compte, dans la mesure du possible, des demandes des partenaires, tout en respectant les contraintes légales. Par exemple, concernant les missions à centraliser, cette liste a été revue, annonce le DSAS. S’agissant du «salariat» des médecins, le Conseil d’État a tenu compte des avis exprimés lors de la consultation et a assoupli ses exigences. Ainsi, l’obligation de salarier les médecins a été maintenue, mais seulement pour ceux qui assument une responsabilité organisationnelle, et la possibilité d’avoir recours à des médecins agréés a été élargie.»

La SVM n’a pas encore décortiqué cette nouvelle mouture et ne se prononce donc pas pour l’instant.

Romaric Haddou est journaliste à la rubrique Vaud et régions depuis 2016. Il couvre en particulier l'actualité de la région lausannoise et contribue au suivi de l’actualité judiciaire. Plus d'infos

