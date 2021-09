Covid-19 – Les hôpitaux ont enregistré 40% de baisse de crises cardiaques en 2020 Les malades du cœur ont déserté les hôpitaux durant la pandémie. Les médecins expliquent que beaucoup de malades sont restés chez eux à cause du Covid. Dominik Balmer

De 2019 à 2020, le nombre de c as de crises cardiaques est passé de 6700 à 3900. Getty Images

Le cardiologue Christophe Wyss est de nouveau pendu au téléphone. Professeur à la clinique Hirslanden de Zurich, il contacte actuellement ses patients pour les informer du report de leur opération du cœur. En cause: les soins intensifs sont actuellement surchargés à cause du coronavirus. Le manque de place se fait sentir dans toute la Suisse.

Beaucoup de ces patients qui ne peuvent pas être pris en charge avouent leur incompréhension. «Ils disent avoir du mal à respirer et à ressentir des symptômes inquiétants», explique le médecin. Et pourtant ils doivent attendre. Certains en veulent aux malades du Covid qui prennent leur place.

Opérations annulées

L’histoire se répète. L’année dernière, en pleine pandémie, les hôpitaux avaient connu ce goulet d’étranglement, en raison du surnombre de cas Covid. Les opérations les moins urgentes avaient dû être reportées. Certaines avaient dû être annulées. Ces changements n’avaient pas épargné les malades du cœur.

Pas de surcharge généralisée Afficher plus Le système de santé suisse a tenu le coup en 2020, malgré la pression de la pandémie. Les spécialistes avouent avoir eu peur dans les périodes de forte pression, mais les interventions qui ont dû être reportées ont été généralement effectuées. Le constat n’est pas égal pour toutes les maladies. Il varie beaucoup de l’une à l’autre. La baisse la plus importante concerne les hospitalisations pour des crises cardiaques. En revanche, pour le nombre de contrôles en cas de maladie chronique comme le diabète, aucun changement significatif n’a été constaté entre 2019 et 2020. Tout comme pour le rythme des opérations du genou ou de la hanche, qui n’a presque pas varié au cours de l’année 2020.

Nous en savons plus aujourd’hui. Les statistiques hospitalières de l’assurance Helsana donnent une idée précise de cette fluctuation. L’année dernière, les établissements ont enregistré 40% de crises cardiaques en moins. De 2019 à 2020, le nombre de cas est passé de 6700 à 3900. Cette chute a été plus brutale, plus de 50%, au printemps 2020, lors du confinement généralisé. Ce constat est une extrapolation calculée sur la base des données de l’assureur. Sont comptabilisés tous les patients chez qui une crise cardiaque a été diagnostiquée et qui sont restés au moins une nuit à l’hôpital, mais qui n’ont pas été opérés immédiatement après le diagnostic.

«Diverses études faites à l’étranger montrent en effet qu’un plus grand nombre de cardiaques sont morts chez eux durant la pandémie, parce qu’ils n’ont pas été traités à temps. Ce qui s’est probablement aussi passé en Suisse.» Christoph Wyss, cardiologue, professeur à la clinique Hirslanden de Zurich

Comment interpréter cette baisse? Caroline Bähler, spécialiste à Helsana, rappelle une évidence. Les victimes d’une crise cardiaque n’ont pas disparu de moitié, mais elles ont été moins hospitalisées. Le cardiologue Christophe Wyss parle de «sous-utilisation» des infrastructures. Diverses études faites à l’étranger montrent en effet qu’un plus grand nombre de cardiaques sont morts chez eux durant la pandémie, parce qu’ils n’ont pas été traités à temps. Ce qui s’est probablement aussi passé en Suisse, selon Christophe Wyss.

Cette sous-utilisation peut s’expliquer, selon Manuel Elmiger, directeur de l’étude Helsana. D’une part, les patients ont fui les soins intensifs à cause du coronavirus. Ils ont préféré rester à la maison pour éviter le risque d’une infection. Les médecins, de leur côté, ont aussi nourri cette méfiance, mais par peur de surcharger les hôpitaux. Rappelons que l’Office fédéral de la santé publique avait demandé aux professionnels de la santé de «renoncer aux interventions médicales non urgentes».

Moins de stress

Une dernière explication, plus sociétale, est possible. Le confinement dû au Covid a ralenti le rythme de la société. Et donc le stress potentiel. Selon plusieurs spécialistes, il est possible que ce ralentissement généralisé du quotidien ait influencé, à la baisse, le nombre de malades du cœur et donc de crises cardiaques.

Manuel Elmiger tient à rassurer la population. La Suisse a fait le bilan des conséquences de la pandémie en 2020 pour améliorer la prise en charge. Aujourd’hui, les soins restent garantis à tout moment, quelle que soit la situation sanitaire. Une des grandes leçons de cette première année de pandémie est la suivante: le patient ne doit jamais renoncer à se rendre à l’hôpital.

Dominik Balmer dirige depuis début 2020 l'équipe de datajournalisme au sein de la cellule enquête Tamedia. Avant, il a travaillé pour différents titres dans les rubriques nationale et économique. Il a étudié la langue et la littérature allemandes – il est aussi titulaire d'un Master of Arts in Legal Studies. @DominikBalmer

