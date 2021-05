Lutte contre le Covid-19 – Les hôpitaux universitaires de Suisse ont atteint leurs limites Les directeurs de cinq grands hôpitaux publics de Suisse ont dressé mardi le bilan d’une année marquée par le coronavirus ainsi que leurs perspectives.

Avec la pandémie de coronavirus, les cinq hôpitaux universitaires de Suisse ont atteint les limites de leurs ressources, aussi bien humaines que financières, ont-ils indiqué jeudi. Ils ont toutefois joué un rôle central pour garder la pandémie sous contrôle.

«Sans les hôpitaux universitaires et leur savoir-faire, en particulier pour les patients nécessitant des soins intensifs, la pandémie du Covid-19 n’aurait pas été gérable, estiment les cinq hôpitaux dans un communiqué. Sous pression, ils ont été en mesure de réagir rapidement et de prendre les précautions adéquates.

Les directeurs des cinq établissements, l'Hôpital de l'Île à Berne, le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), l'Hôpital universitaire de Bâle (USB), les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et l'Hôpital universitaire de Zurich (USZ) étaient réunis à Berne. Ils ont fait le bilan d'une année marquée par le coronavirus.

Capacités de soins intensifs étendues

En 2020, les cinq hôpitaux universitaires ont pris en charge un total de 8153 patients Covid en soins stationnaires, soit environ 40% des 19’500 cas pris en charge en Suisse. 1295 patients ont été admis en unités de soins intensifs, dont 922 ont été placés sous assistance respiratoire.

Les capacités de soins intensifs existantes sont passées de 228 à 378 lits, soit une augmentation d’environ 65%. En novembre 2020, c’est jusqu’à 208 lits qui étaient occupés par les seuls patients Covid-19. Sans l’expansion des capacités, il n’y aurait eu pratiquement plus de marge de manoeuvre.

Les cinq hôpitaux universitaires ont étroitement collaboré, notamment pour le transfert des patients. Cela a permis de faire face aux défis posés par cette situation extraordinaire «sans que le système de santé ne subisse de graves perturbations», selon le communiqué. Ils ont également été un pilier important de la stratégie de vaccination en créant des centres de vaccination.

Plus de 200 millions de perte

La crise du coronavirus a alourdi significativement la charge des hôpitaux universitaires dont les coûts ne sont pas couverts par l’assurance maladie obligatoire. La perte de revenus totale dans le domaine stationnaire en 2020 s’élève ainsi à 202 millions de francs, auxquels s’ajoutent les dépenses en personnel et celles liées à l’achat de matériel spécifique au Covid pour plus de 340 millions de francs.

Les cantons ont contribué à hauteur de 357 millions de francs pour amortir la perte de revenus et les dépenses supplémentaires. Malgré ces aides, la perte se monte au final à 86 millions de francs.

Les cinq hôpitaux universitaires regrettent que le système de remboursement actuel attribue une pondération beaucoup trop faible aux réserves de capacité. Celles-ci ont pourtant prouvé qu’elles étaient indispensables en temps de crise, même si après un an de pandémie, le personnel est à bout et se sent épuisé, précise le communiqué.

L’efficacité des hôpitaux universitaires ne devrait pas être compromise. Il est ainsi impératif que les systèmes de financement instaurent une considération séparée pour les hôpitaux universitaires afin qu’ils puissent continuer à être garants de soins de qualité même en situation de crise, souligne le communiqué.

