Interruption de grossesse en Suisse – Les hôpitaux utilisent des pilules abortives au-delà de leur autorisation Plusieurs hôpitaux universitaires suisses ont confirmé qu’ils utilisent des médicaments abortifs jusqu’à la neuvième semaine de grossesse alors que la pratique n’est autorisée que pendant les sept premières semaines.

Swissmedic a autorisé le médicament abortif Mifegyne jusqu’à la septième semaine de grossesse. KEYSTONE/Christian Beutler

Les hôpitaux suisses utilisent des pilules abortives au-delà de leur autorisation. Swissmedic a autorisé le médicament abortif Mifegyne jusqu’à la septième semaine de grossesse. Cependant, il est de plus en plus utilisé jusqu’à la neuvième semaine. Plusieurs hôpitaux universitaires ainsi que le Triemlispital de Zurich l’ont confirmé à la «NZZ am Sonntag».

Une telle utilisation de cette pilule abortive est considérée comme une utilisation hors indication. Cette pratique bénéficie désormais d’un statut semi-officiel. Elle est soutenue par la Société suisse de gynécologie et d’obstétrique dans une lettre d’experts.

Par ailleurs, la pandémie a entraîné une diminution du nombre de femmes souhaitant interrompre une grossesse par voie chirurgicale à l’hôpital. Entre 10’000 et 11’000 avortements sont pratiqués chaque année en Suisse.

