Week-end de pâques – Les hôteliers tessinois s’attendent à un week-end férié morose L’Observatoire du tourisme annonce une baisse de 20% de fréquentation dans les hôtels tessinois par rapport aux années précédentes.

Dans le canton du Tessin, les hôtels voient la saison touristique débuter timidement. KEYSTONE/Christian Beutler

Hautement prisé au plus fort de la crise de Covid-19, notamment par la clientèle suisse, le Tessin risque de voir sa fréquentation fortement baisser au cours du week-end de Pâques, qui marque traditionnellement le coup d’envoi de la saison touristique dans le canton italophone après la pause hivernale.

Selon les dernières données de l’Observatoire du tourisme (O-Tur) de l’Université de la Suisse italienne (USI), le taux d’occupation moyen des structures hôtelières tessinoises attendu pour le week-end pascal se monte à 55,8%, contre 75,8% et 76,5% respectivement en 2021 et 2022. La baisse s’annonce particulièrement marquée dans la catégorie des hôtels 4-5 étoiles (-20,8%), pouvait-on lire jeudi dans le rapport.

Les statisticiens cantonaux relèvent toutefois qu’au vu du taux effectif plus important enregistré les deux années précédentes (88,5% et 83,8%), on peut raisonnablement s’attendre en 2023 également à un chiffre plus élevé à la faveur des réservations de dernière minute. Le tarif journalier moyen (TJM) est resté quasiment stable, à 321.60 francs.

À une semaine du début férié pascal, les recettes de l’hôtellerie totalisaient un peu plus de 1,75 million de francs, contre environ 2 millions en 2021 et en 2022, précisent les experts de l’O-Tur.

Deux tiers des touristes attendus sont de nationalité suisse (contre près de trois quarts en 2022). La part des hôtes en provenance d’Allemagne (9,4% après 10,8%) et d’Italie (32,7% après 3,6%) est également en baisse, alors que celle des touristes internationaux est en forte hausse (21,0% après 12,6%).

ATS

