Qu’est-ce que ça changera concrètement pour eux et pour les clients? Interview de Joris Barbotin, directeur de l’Hôtel Mirabeau, un établissement 4 étoiles de Lausanne.

Le oui définitif du parlement à la «lex Booking» représente-t-il un gros soulagement pour vous?

Nous allons retrouver notre liberté entrepreneuriale. C’est la moindre des choses lorsqu’on dirige un hôtel. Nous sommes dépendants de ces plateformes. Vendre les chambres en ligne au prix qu’on veut, diminuer le poids des commissions, jouer sur les disponibilités et les conditions et fidéliser notre clientèle, c’est la base. En plus, les données des clients sont à nous et non pas à ces plateformes, cela réduit encore la dépendance. Aujourd’hui, à Lausanne, Booking, qui détient la grande partie du marché, prend entre 12% et 15%.