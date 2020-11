Coronavirus – Les hôtels vaudois ont perdu 46% de leur fréquentation Les établissements hôteliers ont perdu davantage de clients que la moyenne suisse. Ce sont ceux actifs dans le luxe qui sont les plus touchés.

Le Royal Savoy à Lausanne a fermé temporairement ses portes ce week-end. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La fréquentation dans les hôtels vaudois a chuté de 46% sur les neuf premiers mois de l’année en raison de la crise du coronavirus. C’est davantage que la moyenne suisse (-39%), mais moins que pour Genève (-65%) ou Zurich (-63%).

La situation vaudoise montre plusieurs réalités. Dans les régions de Lausanne et Montreux, plus dépendantes du tourisme d’affaires et de l’événementiel, la fréquentation a diminué de plus de moitié entre janvier et septembre, écrit mardi le courrier statistique Numerus du canton de Vaud. Le recul se limite à 34% dans les Alpes vaudoises et à 16 % dans la région Yverdon-Vallée de Joux-Avenches-Moudon.

Le luxe touché

Se basant sur les données de l’Office fédéral de la statistique (OFS), Numerus relève aussi des disparités selon la gamme des hôtels. Plus touchés, les établissements de luxe (4 et 5 étoiles) ont notamment vu leur taux d’occupation dégringoler de 30 points cet été pour se situer autour de 40%.

Face à cette situation, des palaces vaudois ont déjà pris des mesures. Le Royal Savoy à Lausanne et le Fairmont Montreux Palace viennent de fermer temporairement leurs portes pour limiter leurs charges. Tous deux espèrent rouvrir en décembre.

ATS/NXP